В Красногорске предпринимателя убили средь бела дня в собственном доме

Тем времени полиция уже изучила записи с камер наружного видеонаблюдения Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Подмосковья сейчас пытается найти подозреваемого в убийстве 60-летнего предпринимателя из Красногорска Гайка Арутюняна. Мужчина получил смертельный выстрел в своем собственном доме.

Все произошло днем во вторник, 9 ноября. Неизвестный с ружьем пробрался в коттедж семьи Арутюнян. Помимо главы семейства дома были его жена и взрослые дети. Преступник застал жертву на веранде. Через окно он несколько раз выстрелил в бизнесмена. Одна из пуль попала прямо в грудь. Сразу после этого стрелок скрылся. Увы, раненого мужчину спасти не удалось.

- Сын на своем автомобиле отвез раненого отца в больницу. Но спасти его не удалось. Он скончался от полученного ранения, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Тем времени полиция уже изучила записи с камер наружного видеонаблюдения, опросила очевидцев. По некоторым данным с места преступления убийца скрылся на легковом автомобиле без номеров.

По одной из версий преступление может быть связано с профессиональной деятельностью Арутюняна. В Россию из Армении он переехал еще в 80-х. Занимался торговлей и строительным бизнесом. Но официально числился безработным. При этом человек он был состоятельный. Как удалось выяснить kp.ru, Арутюнян был кредитором для своих земляков.

- Отрабатываются все контакты убитого. Рассматриваются различные версии, в том числе связанные с кредитными займами, которые он выдавал как частное лицо под проценты, - добавил источник kp.ru в следствии.

Возможно, преступник один из должников Арутюняна. В ближайшее время следователи опросят семью убитого. Они могли быть знакомы со стрелком. Нам удалось дозвониться до жены убитого.

- Мне сейчас очень тяжело. Я потеряла близкого человека. Никто не сможет мне теперь помочь, моего мужа не вернуть, - прокомментировала случившееся убитая горем вдова.

Тем временем по факту убийства уже возбуждено уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведён осмотр места происшествия. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

«Комсомольская правда» следит за ходом расследования.