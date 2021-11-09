Скоропомощной комплекс в больнице №15 имени Филатова построят в 2022 году

Скоропомощной стационарный комплекс в больнице №15 имени Филатова скоро начнёт принимать пациентов на Вешняковской улице на востоке столицы.
«На строительной площадке возводится надземная часть здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты заняты устройством вертикальных конструкций четвертого этажа, кладкой наружных стен и перегородок подвала. До конца 2021 года планируется закончить монолитные работ, приступить к устройству кровли, монтажу фасадов, кладке внутренних перегородок. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год».
Напомним, в ближайшие годы скоропомощные комплексы построят в пяти столичных стационарах:
- в центре - НИИ скорой помощи имени Склифосовского;
- на севере - больница имени Боткина и больница имени Вересаева;
- на востоке - больница № 15 имени Филатова;
- на юге - больница имени Буянова.
В каждом из новых корпусов на крыше разместят вертолётную площадку для оперативной доставки самых тяжёлых больных.
ЧТО ПОСТРОЯТ
Скоропомощной стационарный комплекс в больнице имени Филатова выглядит так:
- общая площадь - более 15 тысяч квадратных метров;
- 5 этажей, в том числе 1 подземный;
- 30 диагностических коек, до 300 пациентов в сутки;
- 2 изоляционно-диагностических бокса;
- 11 коек в противошоковой палате;
- 24 койки в смотровых-фильтрах;
- 13 коек реанимации и интенсивной терапии;
- 6 операционных с 6 койками пробуждения.
Здание оснастят современной медтехникой, среди которой:
- ангиограф;
- магнитно-резонансный томограф;
- компьютерный томограф;
- аппараты ультразвуковой диагностики;
- аппарат искусственного кровообращения.