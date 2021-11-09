Спорткомплекс в Раменках украсят вечерней подсветкой

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в районе Раменки на западе столицы. Новый четырехэтажный ФОК появится на месте сноса здания спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки», существовавшего с 1989 года.
«Старая постройка уже демонтирована, специалисты занимаются выносом инженерных сетей, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На площадке ведется необходимая подготовка для строительства нового комплекса».
КОНКРЕТНО
Общая площадь будущего ФОКа - около 6 тысяч квадратных метров.
Фасад здания украсят белыми ламелями и витражным остеклением на уровне первого этажа. Спорткомплекс оформят в современном стиле. Вдоль нижнего и верхнего контура сооружения разместят архитектурную подсветку.
Внутри разместят:
- бассейн;
- игровой и тренажерный залы;
- два зала для занятий борьбой;
- две студии ритмической гимнастики и хореографии;
- зону для бокса;
- буфет.
Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься порядка 180 человек.