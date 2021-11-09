Спорткомплекс в Раменках украсят вечерней подсветкой

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном построят в районе Раменки на западе столицы. Новый четырехэтажный ФОК появится на месте сноса здания спортивно-оздоровительного комплекса «Раменки», существовавшего с 1989 года.

«Старая постройка уже демонтирована, специалисты занимаются выносом инженерных сетей, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На площадке ведется необходимая подготовка для строительства нового комплекса».

КОНКРЕТНО

Общая площадь будущего ФОКа - около 6 тысяч квадратных метров.

Фасад здания украсят белыми ламелями и витражным остеклением на уровне первого этажа. Спорткомплекс оформят в современном стиле. Вдоль нижнего и верхнего контура сооружения разместят архитектурную подсветку.

Внутри разместят:

- бассейн;

- игровой и тренажерный залы;

- два зала для занятий борьбой;

- две студии ритмической гимнастики и хореографии;

- зону для бокса;

- буфет.

Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься порядка 180 человек.