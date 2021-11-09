Первый снег, первый лед: Метеорологи обещают москвичам “сложную” погоду

В ближайшее дни погода будет сложной и переменчивой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве и области выпал первый снег – хотя, справедливости ради, жители далеко не всех столичных районов смогли полюбоваться белоснежными деревьями во вторник утром. Кому-то снег достался только на фотографиях в соцсетях. Но тем не менее: метеостанции мегаполиса утром 9 ноября зафиксировали формирование первого в этом сезоне снежного покрова толщиной до 2 сантиметров, в Подмосковье – даже до 5 сантиметров.

Однако первый снег уже совсем скоро сменится на первый лед:

- Во вторник москвичей порадовало еще и яркое солнце. Но при этом холодает: если ночью было +4 градуса, то в полдень уже -1, это так называемый обратный ход температуры, - рассказала kp.ru подробности главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Осадков до конца дня и ночью больше не ожидается, и это хорошо: солнце подсушит лужи и слякоть. А то, что не успеет высохнуть, замерзнет и превратится в ледяную корку – потому как в ночь на среду в столице подморозит до -5, по области до -8 градусов. И это будет первая серьезная гололедица.

Кстати, именно в среду, 10 ноября, среднесуточная температура воздуха в Москве впервые будет отрицательной, напоминают в центре “Фобос”. А это признак наступления метеорологической зимы. Что ж, все сходится: снег, лед, мороз.

Что дальше? Совсем уже зима? Нет, новое потепление!

- В ближайшее дни погода будет сложной и переменчивой, - делится прогнозами Татьяна Позднякова. - Мы окажемся в теплом секторе очередного атлантического циклона, станет пасмурно, пройдут небольшие осадки – в основном дождь, но возможен и снег с дождем либо мокрый снег. В среду днем около ноля градусов, а в четверг, пятницу и субботу снова +5, по ночам около ноля. А следующую порцию настоящего снега ждем в воскресенье, 14 ноября. Какой будет погода после 15 ноября, сказать сложно: модели долгосрочных прогнозов пока дают противоречивые картины. Один вариант – благодаря антициклону в Москве станет морозно, но при этом сухо и в основном солнечно. Другой вариант – к нам придет новый циклон с оттепелью и осадками.