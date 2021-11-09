Роспотребнадзор Москвы: 15% таксистов игнорируют маски

Представители контролирующих органов 9 ноября устроили проверку таксистам на Дмитровском шоссе Фото: Алиса ТИТКО

Строгий масочный режим для водителей такси ввели год назад, однако не все хотят надевать защитные средства. Они готовы платить штрафы, но лишь бы «дышать свободно». Это доказал очередной рейд Роспотребнадзора Москвы, МАДИ и ГИБДД.

Маску видно издалека

Представители контролирующих органов 9 ноября устроили проверку таксистам на Дмитровском шоссе. Останавливали все машины с шашечками. Первая машина и водитель без маски.

- Я знаю, что нужно маску, но забыл, - говорит таксист Азиз.

Водителю выписали постановление о надобности приехать в столичный Роспотребнадзор, где составить протокол. В дальнейшем его передадут в суд, где согласно статье 6.3 (часть 2) КОАП Москвы установят размер штрафа.

- Это может быть административный штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей, - говорит Алексей Чибаров, заместитель начальника отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребназдора Москвы.

Останавливают еще одного таксиста – на нем черная маска. Открыв окошко, он показал инспектору еще целую пачку медицинских масок, которые приготовлены для пассажиров.

Параллельно сотрудники ГИБДД проверяли у таксистов водительские права, наличие страхового полиса, а представители МАДИ проверяли медосмотры.

- Как часто таксисты могут выезжать на работу без медосмотра?

- С начала этого года мы провели более 1 300 рейдов. Инспекторы выявили около 4000 таксистов, которые не проходили медосмотры, - рассказал Олег Антипов, инспектор МАДИ.

- А что в таком случае предпринимается?

- Если инспектор обнаружит, что в путевом листе водителя нет отметки от врача, автомобиль могут временно изъять и отправить на специализированную стоянку. Таксисты перед началом рабочего дня должны проходить обязательные медицинские осмотры.

Очередной автомобиль желтого цвета, инспектор Роспотребнадзора смотрит издалека: есть ли маска у водителя? Оказывается, если у таксиста нет маски, а при остановке сотрудником ГИБДД он ее наденет, то первоначальная фотофиксация позволит доказать, что нарушение было.

- Исключением может быть только факт, что в салоне не было пассажиров. Однако водителю в устной форме напомнят о мерах безопасности, - говорит Алексей Чибаров, заместитель начальника отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребназдора Москвы.

Параллельно сотрудники ГИБДД проверяли у таксистов водительские права, наличие страхового полиса, а представители МАДИ проверяли медосмотры Фото: Алиса ТИТКО

Носить маску и проветривать салон

В Москве с начала года выявили свыше 220 случаев неиспользования таксистами масок и респираторов, а также непроведения дезинфекции салона.

- В связи с распространением коронавируса, наши сотрудники совместно с коллегами из МАДИ и ГИБДД ежедневно проводят рейды. Водитель должен носить маску, регулярно пользоваться антисептиком и иметь актуальный сертификат о прививке. С начала 2021 года года было проверено более 1500 машин такси, из них в 15% выявлялись правонарушения и составлялись протоколы, - рассказал Алексей Чибаров, заместитель начальника отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребназдора Москвы.

- Что чаще: отсутствие масок или сертификата о вакцинации?

- Чаще отсутствуют маски. Мы водителям напоминаем, что как только они приступают к выполнению заказа, должны надеть маску. А после поездки нужно обработать антисептиками ручки, ремни безопасности, проветрить салон.

Большинство водителей привыкли к маскам, как к обязательному атрибуту работы. Они показывали антисептики, маски для пассажиров. Однако сотрудники ГИБДД обнаружили нарушения.

- Антисептики есть, маски есть. Но нашли, что фонарь «Такси» выгорел. Нужно заменить. Сказали, что выписывают штраф 1500 рублей, - говорит таксист Александр Сунаев.

В столице продолжается ежедневный контроль по наличию защитных средств и сертификатов вакцинации Фото: Алиса ТИТКО

- А пассажиры в масках ездят или приходится напоминать?

- Им агрегатор напоминает. Как только нажимаю кнопку «Поехали», сразу же звучит аудио-напоминание о средствах защиты. Люди уже с пониманием относятся, что нужно надевать маски, так как могут остановить и проверить.

Сесть за руль такси Александра Сунаева подтолкнули жизненные обстоятельства – уволили с работы из-за возраста. И вот уже семь месяцев он осваивает правила новой работы. Признается, что ношение масок – это не самое сложное.

- Нюансов хватает. Пассажиры ставят геолокацию в таких местах, где нельзя парковаться, нам приходиться объезжать, а это занимает уже не четыре, а восемь минут. Начинают нервничать, даже отказываются от поездки, и водитель оказывается «у разбитого корыта», - говорит таксист Александр Сунаев.

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