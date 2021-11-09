Собянин о ситуации с COVID-19 в Москве: Посмотрим на показатели этой недели, на их основании будем принимать дальнейшие решения

Сергей Собянин отметил, что ситуация в целом улучшается Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва вышла из «нерабочих дней», ситуация с коронавирусом улучшилась. Однако расслабляться пока рано. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 ноября заявил, что эта неделя является принципиальной для принятия дальнейших решений.

- Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная, – сказал на заседании координационного совета мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице с 8 ноября вновь открылись торговые центры, рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы - Москва живет в обычном ритме. Сергей Собянин отметил, что ситуация в целом улучшается. За последнюю неделю в городе на 15% снизилась выявляемость заболевших, и на 4% уменьшилось количество госпитализаций.

- Кроме того, мы видим в понедельник обычно самый большой всплеск госпитализаций – люди приезжают с выходных, обращаются, как правило, с болезнью в тяжелой форме. Тем не менее в первые рабочие дни объем госпитализаций ниже – это позитивная тенденция, - сказал Сергей Собянин.

Столичные врачи отметили, что на 18% снизился объем пневмоний. Все эти данные говорят, что в Москве процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Однако праздновать победу пока рано. Наоборот, по словам мэра города, нужно наращивать темпы вакцинации.

- За последнюю неделю записались и вакцинировались около 100 тысяч человек. Также мы наращиваем объемы с экспресс-тестами. Сегодня они доступны в 70 центрах. Это, в основном, крупные ТЦ, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы. Скажу, что эффективность этой меры неплохая – около 5% выявляемость заболевания, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, в городе сохраняются ограничения, введенные до «нерабочих дней». Предприятия должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, на самоизоляцию отправлены пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, в театрах и музеях вход только по QR-кодам.