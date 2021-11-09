Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 ноября 2021 15:40

Собянин о ситуации с COVID-19 в Москве: Посмотрим на показатели этой недели, на их основании будем принимать дальнейшие решения

Мэр столицы рассказал, как живет город после «нерабочих дней»
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сергей Собянин отметил, что ситуация в целом улучшается

Сергей Собянин отметил, что ситуация в целом улучшается

Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва вышла из «нерабочих дней», ситуация с коронавирусом улучшилась. Однако расслабляться пока рано. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 ноября заявил, что эта неделя является принципиальной для принятия дальнейших решений.

- Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная, – сказал на заседании координационного совета мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице с 8 ноября вновь открылись торговые центры, рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы - Москва живет в обычном ритме. Сергей Собянин отметил, что ситуация в целом улучшается. За последнюю неделю в городе на 15% снизилась выявляемость заболевших, и на 4% уменьшилось количество госпитализаций.

- Кроме того, мы видим в понедельник обычно самый большой всплеск госпитализаций – люди приезжают с выходных, обращаются, как правило, с болезнью в тяжелой форме. Тем не менее в первые рабочие дни объем госпитализаций ниже – это позитивная тенденция, - сказал Сергей Собянин.

Столичные врачи отметили, что на 18% снизился объем пневмоний. Все эти данные говорят, что в Москве процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Однако праздновать победу пока рано. Наоборот, по словам мэра города, нужно наращивать темпы вакцинации.

- За последнюю неделю записались и вакцинировались около 100 тысяч человек. Также мы наращиваем объемы с экспресс-тестами. Сегодня они доступны в 70 центрах. Это, в основном, крупные ТЦ, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы. Скажу, что эффективность этой меры неплохая – около 5% выявляемость заболевания, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, в городе сохраняются ограничения, введенные до «нерабочих дней». Предприятия должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, на самоизоляцию отправлены пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, в театрах и музеях вход только по QR-кодам.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯ