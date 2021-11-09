Заводы и фабрики – не главная проблема экологии России

Сергей Иванов (на экране) считает, что с 2016 года, объявленного президентом годом экологии, внимание к проблемам экологии резко выросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

9 ноября Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках Недели российского бизнеса провел экологический форум, в котором приняли участие глава РСПП Александр Шохин, спецпредставитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов, руководство федеральных министерств и крупнейших предприятий страны. Открытие номер один. Промышленность – не главный бич отечественной экологии. Таковы результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Комитета РСПП по экологии 22 октября (в исследовании приняли участие 1600 человек).

ВСЕ СИЛЫ НА СОРТИРОВКУ

«По мнению россиян, наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в стране оказывают мусорные свалки (42%) и транспортные выхлопы (33%). Вырубку лесов и деятельность промышленных компаний называют по 31% опрошенных», - сообщил генеральный директор Всероссийского центра общественного мнения Валерий Федоров.

Валерий Федоров отметил, что россияне самокритично считают себя главными виновными в непростой экологической ситуации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто в этом виноват? Новое открытие - люди самокритично называют самих себя (38% в целом и 45-49% среди молодежи), региональные власти (26%), администрации города или района (26%), а также крупные промышленные холдинги (18%.) Топ-3 мер, которые необходимо прежде всего внедрить для улучшения экологической ситуации в нашей стране по мнению россиян: модернизировать систему сбора и переработки мусора и промышленных отходов (41%), построить или модернизировать очистные сооружения (24%), обновить технологии и оборудование на предприятиях (21%).

«Я практически не пропускаю ваши заседания, связанные с экологией, - обратился к первому заместителю главы комитета РСПП по экологии Игорю Нечаеву Сергей Иванов. – С 2016 года, объявленного президентом годом экологии, внимание к проблеме стало возрастать по экспоненте, очень резко. И меня это очень радует».

«Вопросы окружающей среды в последние годы занимают одно из центральных мест и в повестке бизнес-сообщества, - напомнил глава РСПП Александр Шохин. - Ужесточение государственного регулирования и контроля в сфере промышленной экологии – уже устойчивая тенденция. Причем, не только в России, но и в других странах. Проходящая сейчас в Глазго конференция по климату, безусловно, затрагивает и темы экологии».

МАЛО СДЕЛАТЬ – ВАЖНО ЗАЧЕСТЬ

А как же обстояло дело на площадке комитета РСПП по экологии в Москве? На экологическом форуме обсуждались вопросы взаимодействия органов государственной власти и бизнеса в сфере природоохранной деятельности. В числе основных вопросов были проблемы, связанные с ликвидацией экологических последствий работы бывших советских промышленных гигантов, переход заводов и фабрик на современные технологии, развитие эксперимента по квотированию выбросов в атмосферу, реформирование водного законодательства в части сбросов загрязняющих веществ в водоемы, реформирование расширенной ответственности производителей (импортеров) товаров и упаковки, развитие «зеленого» финансирования проектов, отвечающих критериям ESG, выработку стратегических подходов к формированию экономики замкнутого цикла и многое другое.

Игорь Нечаев сообщил, что промышленники развивают крупные инвестиционные проекты, которые соответствуют самым современным требованиям. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Есть еще один фактор, в котором мы заинтересованы – мы все реализуем крупные инвестиционные проекты, которые должны соответствовать самым современным требованиям, - резюмировал Игорь Нечаев. – Но для нас, как и для инвесторов в других странах важно, чтобы эти проекты были «зачтены» в природоохранные и низкоуглеродные программы. А для этого требуется верификация наших проектов по общепринятым международным программам».