«Подмосковье стало регионом опережающего развития»: Известный политолог - о работе Андрея Воробьёва на посту губернатора Московской области

Автор фото: К. Семенец

На днях исполнилось ровно 9 лет с момента, как действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв руководит регионом. 8 ноября 2012 года Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора. Менее чем через год, в сентябре 2013-го, Воробьёв выиграл выборы - стал губернатором без приставки «и.о.», набрав 78,9% голосов избирателей. А спустя пять лет был избран и на второй срок.

При этом многие эксперты отмечали, как буквально с первых же дней работы Андрей Воробьёв начал формировать эффективную команду, а затем запустил несколько важных губернаторских программ, которые заложили фундамент для серьезного качественного рывка Московской области. На текущий момент Подмосковье по многим показателям входит в число лучших регионов России.

Известный политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика», высказался о 9 годах работы Андрея Воробьёва на посту губернатора.

- В момент назначения (губернатором, - Авт.) ситуация для него была двойственная. С одной стороны, Подмосковье - важный экономический регион, а с другой стороны, в нулевые и начале десятых годов присутствовало ощущение некоего торможения, застоя, отставания, - говорит Виноградов. - И справится с этим было не так легко.

По словам эксперта, в Московской области всегда конкурируют два тренда. С одной стороны - динамика географического соседства с мегаполисом, столицей, ее транспортной инфраструктурой, логистикой. А с другой…

- С другой - ощущение периферийности, которое тоже исторически связанно с соседством с Москвой. Потому что жители Подмосковья всегда сравнивают со столицей - инфраструктуру, комфорту и так далее, - продолжает эксперт. - Всегда существуют риски, что это сравнение будет не в пользу Подмосковья. Но во время губернаторства Андрею Воробьёву удалось изменить ситуацию. Мы видим в Подмосковье динамику по росту экономики, по транспортному обеспечению, по экологии. Плюс ощущение опережающего развития Московской области в сравнении с другими регионами, включая Москву, а также соседние Владимирскую, Тверскую, Рязанскую области.