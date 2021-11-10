Москвичка обокрала умирающего пассажира метро

Криминальный инцидент случился еще 20 октября, но известно о нем стало только сейчас.

Криминальный инцидент случился еще 20 октября, но известно о нем стало только сейчас. В интернете всплыла запись с камер видеонаблюдения на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. На платформе пассажиру резко стало плохо — он потерял сознание и несколько минут пролежал на полу.

К человеку подошла дежурная по станции. Осмотрела, проверила пульс и бросилась за помощью. Платформа была практически пустая, только мимо проходила одинокая пассажирка. Она подошла к лежачему, осмотрелась по сторонам и запустила руку в задний карман брюк мужчины. Там лежал мобильник, который дамочка перепрятала в свой пакет.

На прощание похитительница пыталась растормошить лежачего, а потом просто ушла.

— На следующий день подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело за кражу, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Позже стало известно, что обворованный пассажир скончался. Причину смерти в полиции не разглашают. Ушлая москвичка на допросах заявила, что раскаивается. Пыталась оправдаться тем, что не знала, что человек мертв. Как бы там ни было, за кражу ей грозит штраф, исправительные работы либо до двух лет колонии.