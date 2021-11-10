Полиция проводит проверку сообщений о лихаче, пробившем забор на машине во «Внуково»

Сотрудница полиции в терминале "Внуково". Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию поступила информация о повреждении ограждения в столичном аэропорту «Внуково». Правоохранители начали проверку, так как аэропорт является режимным объектом.

Ранее появились сообщения, что неизвестный мужчина на автомобиле снес забор возле взлетной полосы аэропорта. Якобы он заехал на территорию режимного объекта и прокатился по летному полю после того, как пробил металлическое ограждение.

- Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений, - прокомментировали kp.ru в пресс-службе «Внуково».

Сотрудники аэропорта уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло за пределами территории воздушной гавани. Делом занялись сотрудники полиции.

- Сегодня в ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступила информация, что повреждено ограждение недалеко от взлетной полосы. О незаконном проникновении на территорию аэропорта сообщений не поступало, - сказали kp.ru в Управление на транспорте МВД России по ЦФО.

В ведомстве также добавили, что по факту повреждения ограждения транспортной полицией начата проверка.