Автобусный парк построят около деревни Красная Пахра

Современный автобусный парк позволит улучшить экологию в Новой Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый автобусный парк в скором времени появится около деревни Красная Пахра в Новой Москве.

«Здание планируем завершить в первом квартале 2022 года, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас работы выполнены почти на 55 процентов. Здесь ведется устройство фасада и кровли корпусов, котельной, прокладка дождевой канализации, сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, газификация и электрификация объекта, устройство трансформаторных подстанций и зарядных постов для электробусов».

По его словам, современный автобусный парк позволит улучшить экологию в Новой Москве за счет использования инновационного электротранспорта, а также создать новые пассажирские маршруты для всей территории Троицкого и Новомосковского округов.

«Строительство автобусного парка вблизи деревни Красная Пахра ведется по поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина для сокращения «нулевых пробегов» подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, курсирующего в Новой Москве», - добавил Рафик Загрутдинов.

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту построят 4 корпуса общей площадью более 21 тысячи квадратных метров, в том числе:

- производственный корпус, 1 этаж, 13 924 кв. м;

- складской корпус, 1 этаж, 1 156 кв. м;

- административно-бытовой корпус, 3 этажа + подвал, 5 485 кв. м;

- контрольно-технический пункт, 1 этаж, 673 кв. м.

Кроме того, поставят 200 зарядных постов для электробусов, 4 трансформаторных подстанций (включая одну распределительную), построят очистное сооружение и плоскостную стоянку.