Небоскрёб высотой 350 метров, парящий ресторан, канатная дорога и улица сакуры: Что построят вместо Южного речного порта в Москве

Проект японских архитекторов одобрили столичные власти. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Южный речной порт в скором времени превратится в удивительный город-сад. Лучший проект застройки бывшей гигантской промзоны выбрали на международном архитектурном конкурсе в столице. За победу боролись пять консорциумов архитектурных бюро из разных стран мира. Из них в завершающий этап соревнования прошли три - Nikken Sekkei (Япония), PLP Architecture (Великобритания) и Zaha Hadid Architects (Великобритания). Жюри под председательством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова объявило победителем концепцию японских архитекторов от Nikken Sekkei.

«Инвесторы отнеслись очень ответственно к этой площадке, работали в постоянном контакте с городом, – сказал Сергей Кузнецов. – После того, как концепция развития территории была согласована у мэра Москвы, состоялся серьезный, очень профессиональный конкурс с архитектурными командами первой величины. Выбор был сложным. После первого этапа трое финалистов, получив комментарии жюри, еще месяц работали над проектом. В итоге блестяще справились с задачей Nikken Sekkei. Именно по их концепции в дальнейшем будет развиваться эта важнейшая в градостроительном плане территория. Убежден, что для нашей столицы это огромный шаг вперед».

Южный речной порт в скором времени превратится в удивительный город-сад. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

ЧТО ПОСТРОЯТ

Архбюро Nikken Sekkei (работает в консорциуме с российской проектной компанией Genpro) предложило разместить на месте бывшего речного порта почти 1,5 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Квартиры и апартаменты займут 1 миллион «квадратов». Под нежилую многофункциональную застройку отводятся 415 тысяч «квадратов», в том числе детские сады, школы, клиника.

В будущем квартале столицы разместятся:

1. В основном высотки разной этажности. Вдоль реки вырастут 16 жилых башен (высотой от 90 до 200 метров), 4 башни апарт-отеля и один офисный небоскреб высотой 350 метров. Первые этажи и стилобаты зданий отдадут под торговлю и социальные учреждения. Высотки станут премиальным жильем.

2. Зеленая зона из пяти парков, среди которых будет спортивный и общественный парки, и места для прогулок возле реки. Сюда входят также центр искусства, центральная, приветствующая и арт-плазы, открытый амфитеатр, плавающая сцена и улица сакуры.

Жюри под председательством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова объявило победителем концепцию японских архитекторов от Nikken Sekkei. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

3. Центр района – «ворота города» с транспортно-пересадочным узлом мирового класса. Именно здесь поставят 350-метровый офисный небоскреб, в основании которого возведут многоэтажный стеклянный атриум. Под его сводами устроят транспортный узел с выходами к таким точкам:

- остановкам наземного транспорта;

- такси и велосипедным маршрутам;

- паромному причалу;

- канатной дороге.

4. Две башни апарт-отеля высотой 250 и 180 метров, связанные с небоскрёбом переходами. На башнях - огромная смотровая площадка на высоте 180 метров и бассейн со стеклянным дном, а также канатная трасса (zipline). Кровли небоскреба и второй башни апарт-отеля увенчают два застеклённых небесных сада на высоте соответственно 350 и 280 метров.

5. Набережная вдоль всего квартала. На ней разместят торговлю, площадки для культурных событий, образовательные и творческие зоны. Культурно-музейная зона объединит театр и музей современного искусства. Между ними расцветет улица сакуры, проходящая вдоль реки. Здесь появится плавучая сцена и еще один центр искусств. На набережной устроят крытое авеню, парк отдыха, парящий ресторан, спортивный парк, зону спа и речной бассейн.

6. Огромный центральный парк. Помимо этого, в разных точках квартала высадят функциональные парки-спутники со спортивными, культурными и досуговыми зонами.

Лучший проект застройки бывшей гигантской промзоны выбрали на международном архитектурном конкурсе в столице. Фото: пресс-служба Москомархитектуры

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему выбрали этот проект?

Экспертов и жюри, по их признанию, проект покорил своей архитектурной выразительностью и вниманием к деталям благоустройства. Кроме того, в нем учитываются главные требования к развитию знакового района Москвы. Среди них - общественный и культурный центр около пешеходной эспланады-пассажа, максимально плотная застройка вдоль набережной за счет первых этажей с общественными пространствами, необычный силуэт комплекса из будущих зданий, единая зона отдыха и развлечений.