В Москве задержали банду лже-юристов-мошенников: «Вытянули из пенсионеров 10 млн рублей»

В Москве задержали банду лже-юристов, которые вытягивали из пожилых москвичей кругленькие суммы

Энциклопедия мошеннических схем, через которые преступники обкрадывают пенсионеров, пополнилась еще одним «стартапом». В Москве задержали банду лже-юристов, которые вытягивали из пожилых москвичей кругленькие суммы.

- «Сотрудники» «компании» обзванивали горожан возрастной категории 60+, предлагая бесплатную правовую помощь, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Повод мог быть самый разный - оформление завещания или прочих документов, представление в суде. На консультацию человека приглашали в офис, который находился в центре Москвы. Лялин переулок. Историческая часть города. Вокруг дома, построенные в 19-м веке. Максимум в начале 20-го. Людей это убеждало, что фирма солидная.

Пенсионеры шли в офис, пребывая в полной уверенности, что сейчас им помогут совершенно бесплатно. Здесь их встречали улыбчивые молодые люди. Однако сама консультация сводилась к минимальному набору: послушать о проблеме человека, сочувственно покивать, сказать какую-либо многозначительную фразу. А потом выяснялось, что за «ведение вашего дела» фирме требуется гонорар. Суммы, судя по всему, каждому конкретному посетителю называли на глазок - пытаясь вычислить платежеспособность клиента.

- Доверчивые клиенты оплачивали услуги юристов, однако фактически не получали никакой правовой помощи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге полицейские задержали шесть человек. Руководителя «фирмы» отправили в СИЗО, трое его ближайших помощников теперь под домашним арестом, еще двое - под подпиской о невыезде.

По данным полиции, за несколько месяцев работы лже-юристы обманули более 50 человек, вытянув из них в сумме более 10 млн рублей. Однако в процессе расследования могут появиться и новые пострадавшие. Фигурантам уголовного дела по статье «Мошенничество» светит до 6 лет тюрьмы.

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