В Москве откроются более 150 катков с искусственным льдом

На главной выставке страны откроется самый большой каток столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ноябре-декабре по всей столице появятся катки с искусственным льдом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства занимаются подготовкой 151 катка с искусственным льдом, - отметил Петр Бирюков. - Их разместят в парках, на природных территориях и фестивальных площадках».

По его словам, намораживание искусственного льда начинается после того, как температура воздуха в городе стабильно держится на низкой отметке.

Вначале основание уличных катков выравнивают с помощью слоя песка и укладывают на него целлофан. Сверху - прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с охлаждающим веществом. Затем запускают систему для наращивания ледового покрытия. В числе первых в столице начали монтировать катки на Красной площади и ВДНХ. Кстати, на главной выставке страны откроется самый большой каток столицы. Его общая площадь с инфраструктурой - 53 тысячи квадратных метров, а площадь искусственного ледового покрытия - 20,5 тысячи «квадратов». Для намораживания льда на Главной аллее ВДНХ уложили 504 километра труб. Каток по форме будет напоминать сказочный золотой ключик.

Для посетителей зимних мест отдыха обеспечат все необходимые удобства. По правилам на катках должны быть освещение, точки проката, медпункт, раздевалки, общепит и туалеты. Весь сезон за качеством ледового покрытия будет следить специализированная техника. Кроме того, везде станут строго контролировать и выполнение санитарных требований - социальную дистанцию, использование санитайзеров и ношение масок.