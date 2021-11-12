Широкие тротуары и зарядки для электромобилей: как благоустроят переулки Арбата

Одновременно приведут в порядок 18 исторических переулков. Фото: mos.ru

Столица преобразилась благодаря программе «Моя улица», когда в городе благоустраивали Тверскую, Новый Арбат, Остоженку, Пречистенку и набережные. Теперь дошло время до переулков. Осовременить в 2022 году планируют переулки Арбата.

- Переулки Арбата – особый мир. Каждое здание здесь – история. Но в то же время эти улочки являются родным домом, местом работы или учебы для тысяч людей, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Создать комфорт и прохладу

Он обозначил, что благоустраивать уже в 2022 году будут 18 исторических переулков Арбата. Среди них: Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.

В этих переулках тоже кипит жизнь - школы, детские сады, поликлиники, здесь расположены музеи и театры. Сюда приезжают на работу в административные здания и бизнес-центры, рядом расположены здание МИДа и иностранные посольства.

Благоустройство будет бережным и аккуратным, планируется замена освещения и создания комфорта. В переулках добавят больше зелени – высадят более 500 деревьев и кустарников, которые в жаркие дни создадут прохладу.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Тротуары шире и историческая брусчатка

В некоторых переулках планируют расширить тротуары и создать дополнительные парковочные места для автомобилей. Москвичи сообщали, что в переулках от машин в вечернее время был сильный шум, поэтому принято решение о снижении скорости движения – для этого установят дополнительные лежачие полицейские.

- В отдельных местах предполагается восстановить историческую брусчатку, если она будет обнаружена в ходе подготовительных работ, - уточнил Сергей Собянин.

Во время благоустройства сохранят все исторические детали - канализационные люки, таблички. Но и появится новая примета времени - для владельцев электромобилей в арбатских переулках появятся 16 зарядных станций. Также планируется добавить освещения – уличные фонари, подвесные лампы. Внести свои пожелания по поводу благоустройства горожане могут на сайте «Активный гражданин».