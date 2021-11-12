Московские парконы научились штрафовать за превышение скорости прямо на ходу

Приборы установлены прямо на крыше парконов, то есть автомобилей которые занимаются мониторингом и фиксацией нарушений правил парковки

И без того мега-умные московские камеры, которые распознают почти полсотни нарушений правил дорожного движения стали еще и движущимися. В пятницу, 12 ноября, в столичном Центре Организации дорожного движения представили ноу-хау – дорожные камеры, способные фиксировать превышение скорости во время патрулирования городских улиц.

- Приборы установлены прямо на крыше парконов, то есть автомобилей которые занимаются мониторингом и фиксацией нарушений правил парковки. Камера способна работать как в стационарном положении, например, когда паркон стоит на обочине, так и во время движения. При этом измерения максимально точны в обоих случаях, - сообщили kp.ru в пресс-службе ЦОДД.

Пока камеры установлены на крышах только двух автомобилей. Внешне это напоминает спецсигналы, которые часто крепят к крышам машин полиции и скорой помощи. Ожидается, что в ближайшее время штрафовать за скорость начнут все парконы Москвы, которых на сегодняшний день более сотни. Помимо функции контроля скорости приборы записывают видео всего происходящего на дороге с круговым обзором в 360 градусов.

Ранее ЦОДД уже использовало автомобили для фиксации нарушений ПДД. Камеры крепили к зеленым грузовикам, которые автомобилисты прозвали «крокодилами». Эти камеры, хоть и были на колесах, работали только во время стоянки. Москвичи часто с помощью сигналов фар, проще говоря подмигивая, предупреждали друг друга о таких «ловушках». Это многим помогало притормозить и избежать штрафа. В случае с движущимися камерами такой возможности у автомобилистов не будет. И тут один совет: не нарушайте.