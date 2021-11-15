МКАД назвали самой аварийной автодорогой Москвы. Но эксперты так не считают

Госавтоинспекция в очередной раз назвала самой аварийной магистралью мегаполиса МКАД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичная Госавтоинспекция подбила данные по ДТП за 10 месяцев этого года. И в очередной раз назвала самой аварийной магистралью мегаполиса МКАД. В 2021 году на кольцевой погибли 44 человека, 687 получили ранения. Всего на МКАД зарегистрировано 577 аварий.

Ранее не почетную пальму первенства кольцевой отдавали разные страховые компании, столичный Дептранс и урбанисты. Дорожная полиция приводит рейтинг самых частых видов аварий на МКАД:

68% случаев - столкновение двух и более машин;

14% - наезд на стоящее авто;

12% - наезд на препятствие;

6% - все остальные аварии.

Что делать со смертельной статистикой? МКАД постоянно пытаются сделать более безопасным. По нему запретили проезд транзитным грузовикам. Два года назад экспериментировали с ограничением в скорости до 80 км/час, вместо разрешенных 100 км/час. В итоге аварийность только выросла и все вернули как прежде. МКАД увешан камерами, щитами с напоминанием о дистанции и дорожной обстановке.

Госавтоинспекция предлагает стандартную формулу профилактики:

- Будьте максимально осознанными при движении и совершении маневров на Московской кольцевой автодороге. Выбирайте безопасную дистанцию и не допускайте остановки без крайней необходимости. В случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходите на проезжую часть, сообщайте о случившемся по телефону экстренных служб.

НУЖНО БОЛЬШЕ КОМИССАРОВ

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов не считает, что ситуация с аварийностью на МКАДе критичная. Просто на этой дороге самая высокая интенсивность движения. В день по магистрали проезжают 1,3 млн человек - такие данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Ни одна из вылетных магистралей не может похвастаться таким трафиком.

- Правильнее было бы считать и сравнивать аварийность МКАД, исходя из интенсивности движения, - говорит эксперт. - Ведь равных дорог Московской кольцевой в столице больше нет. Поэтому если считать из интенсивности, то МКАД не будет самой аварийной, а наоборот - окажется безопасной. Но при этом снизить число аварий можно, так как они типовые. Взять наезд на препятствие или стоящий автомобиль. Надо активнее использовать службу аварийных комиссаров - «Дорожный патруль» ЦОДД. Их задача - сигнализировать, рассказывать водителям о том, что впереди препятствие, будьте бдительны. Комиссары дежурят, но ситуативно, надо сделать практику постоянной.

Шкуматов отмечает, что на МКАД нередко происходят вторичные аварии - когда в уже состоявшееся ДТП на скорости влетает третья машина. Вероятность таких ситуаций также призван снизить «Дорожный патруль». От встречных столкновений магистраль разделена отбойником. Остаются попутные аварии, когда одна машина догоняют другую и врезается в багажник.

- Чаще всего причиной этого является маневрирование. Избавиться от него не получится. Дорабатывать и улучшать что-то в этом аспекте нельзя. Остается просто принять факт, что попутные аварии на МКАД продолжат происходить, - резюмировал эксперт.

ВЕЧНАЯ «ДОРОГА СМЕРТИ»?

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказывает:

- МКАД называли «дорогой смерти» еще в советские времена. Хотя тогда там было всего лишь по две полосы в каждую сторону. На тот момент - никаких отбойников и нормального освещения. Несмотря на реконструкцию последних лет, за кольцевой сохранилась негативная слава. Вроде бы есть ограждения, нормальное освещение, нет «зебр». Но при этом большая протяженность - 108,9 км, десять полос и высокие скорости движения - фактически 120 км/час. В результате по совокупности факторов дорога стала наиболее аварийной. Считаю, что необходимо снизить максимальную скорость до 110 км/час, что уже повысит безопасность. Но водители, конечно, будут против, им важна скорость.

По словам эксперта, каждый десятый погибший на дорогах Москвы погибает именно во вторичной аварии. То есть, ДТП уже случилось, его оформляют и тут в них врезается другая машина. Большинство таких происшествий приходятся именно на МКАД. Поэтому попавшие в аварию машины нужно убирать на обочину.