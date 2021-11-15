Прокурор просит приговорить к шести годам колонии студентку на «Мазде», насмерть сбившую двоих детей в Москве

Слушания громкого уголовного дела против 19-летней московской студентки-блондинки, погубившей двоих детей подошли к финалу. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Слушания громкого уголовного дела против 19-летней московской студентки-блондинки, погубившей двоих детей подошли к финалу. В понедельник, 15 ноября, стороны выступили в прениях. Адвокат просил обойтись условным наказанием и вернуть его подопечную в институт, до ДТП девушка училась на журфаке. А вот прокурор скидку на юный возраст ( 19 обвиняемой стукнуло в СИЗО) и отсутствие судимостей делать не стал.

- Обвинитель попросил назначить Башкировой наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили сайту kp.ru в прокуратуре Москвы.

А вот потерпевшие, родители погибших в аварии двоюродных братьев, от участия в процессе отказались. Мамы мальчиков не были ни на одном из заседаний. Как стало известно «КП», обе семьи ещё во время следствия получили компенсации.

Напомним, 16 июля легковой автомобиль «Мазда» протаранил троих детей, которые переходили дорогу со взрослыми. На прогулку с девятимесячной дочкой, пятилетним сыном и четырехлетним племянником вышла москвичка Марина. Вместе с ней шла ее мама, бабушка малышей. Все, что происходило, посекундно отследили камеры видеонаблюдения.

Женщины с детьми шли по зебре. Это двухполосная односторонняя дорога, с разрешенной скоростью в 60 км/час. Прежде чем выйти на проезжую часть с детьми, взрослые посмотрели по сторонам. На крайней правой полосе остановилась иномарка белого цвета, и только после этого семья начала движение по переходу.

Судя по видеокадрам, которые обнародовала Прокуратура Москвы, иномарка не притормозила у зебры. Машина снесла детей. Коляска с девочкой проехала на капоте больше 100 метров, и только после этого рухнула на асфальт.

Младшая из детей, девятимесячная девочка, находилась в коляске, ее родной пятилетний брат ехал на беговом велосипеде, двоюродный четырехлетний — на самокате. Бабушка и мама шли позади детей на расстоянии не более полуметра. В этот момент по крайней левой полосе двигалась «Мазда». Судя по видеокадрам, которые обнародовала Прокуратура Москвы, иномарка не притормозила у зебры. Машина снесла детей. Коляска с девочкой проехала на капоте больше 100 метров, и только после этого рухнула на асфальт.

Валерию Башкирову, которая была за рулем иномарки арестовали спустя сутки. Девушка получила права за семь месяцев до смертельного ДТП. Она сразу признала вину, на каждом заседании она со слезами просила прощения у мам погибших детей.

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