«И о каждом мы должны уметь заботиться»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что население области увеличилось на 3,1 млн человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв озвучил предварительные итоги Всероссийской переписи населения на территории региона. Она шла в течение месяца - с 15 октября по 14 ноября.

По словам Андрея Воробьёва, перепись показала, что население Подмосковья увеличилось более чем на 3 млн человек.

- В одной из граф задавался вопрос людям, которые участвовали в переписи, проживают ли они 12 месяцев и более на территории Подмосковья? Так вот 10 810 000 человек утвердительно на него ответили, - сказал Андрей Воробьёв на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов Московской области. - Таким образом, уважаемые коллеги, главы, на территории Московской области, как мы с вами предполагали, находится 11 млн человек. И о каждом мы должны уметь заботиться.

Отметим, что по текущим данным Росстата, на территории Московской области проживало около 7,7 млн человек.

- Каждый человек должен иметь возможность достучаться и до губернатора, и до главы, - сообщил губернатор. - «Добродел», социальные сети - все средства коммуникации, которые сегодня существуют, позволяют нам осуществлять обязательную обратную связь.

Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в переписи, а также переписчиков, которые провели титаническую работу.

Губернатор поручил всем профильным ведомствам учитывать новые статистические данные при дальнейшем планировании строительства транспортной инфраструктуры, новых школ, детских садов, поликлиник и больниц.