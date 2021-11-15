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Общество15 ноября 2021 16:32

«И о каждом мы должны уметь заботиться»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что население области увеличилось на 3,1 млн человек

Губернатор подвел промежуточные итоги только что завершившейся Всероссийской переписи населения
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв озвучил предварительные итоги Всероссийской переписи населения на территории региона. Она шла в течение месяца - с 15 октября по 14 ноября.

По словам Андрея Воробьёва, перепись показала, что население Подмосковья увеличилось более чем на 3 млн человек.

- В одной из граф задавался вопрос людям, которые участвовали в переписи, проживают ли они 12 месяцев и более на территории Подмосковья? Так вот 10 810 000 человек утвердительно на него ответили, - сказал Андрей Воробьёв на сегодняшнем совещании с главами муниципалитетов Московской области. - Таким образом, уважаемые коллеги, главы, на территории Московской области, как мы с вами предполагали, находится 11 млн человек. И о каждом мы должны уметь заботиться.

Отметим, что по текущим данным Росстата, на территории Московской области проживало около 7,7 млн человек.

- Каждый человек должен иметь возможность достучаться и до губернатора, и до главы, - сообщил губернатор. - «Добродел», социальные сети - все средства коммуникации, которые сегодня существуют, позволяют нам осуществлять обязательную обратную связь.

Андрей Воробьёв поблагодарил жителей Подмосковья, которые приняли участие в переписи, а также переписчиков, которые провели титаническую работу.

Губернатор поручил всем профильным ведомствам учитывать новые статистические данные при дальнейшем планировании строительства транспортной инфраструктуры, новых школ, детских садов, поликлиник и больниц.

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