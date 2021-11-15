Сын мой, не оставлю и девочку: на отцовство претендует сожитель женщины из Иваново, которая бросила детей в фуре

Ирина Сидорова погибла под колесами автомобиля, у нее остались двое детей. Фото: СОЦСЕТИ

Судьбой 8-летней девочки и 3-летнего мальчика сейчас занимаются представители власти Московской области. Мать Ирина Сидорова оставила их с дальнобойщиком, а сама исчезла. Нашли ее в тот же вечер – женщина попала под колеса машины во Владимире. Прокуратура продолжает выяснять, зачем Ирина Сидорова поехала в Орехово-Зуево и с кем теперь будут жить ее малолетние дети.

Водитель фуры не бросил детей

Дело погибшей 34-летней Ирины Сидоровой изучают одновременно в двух областях – Московской и Ивановской. Неделю назад женщина хлопнула дверью в квартире в Иваново, взяла двух своих детей и ушла в неизвестном направлении. На трассе она остановила машину и попросила водителя подвезти их. На улице был ливень, дети промокли – смотреть без жалости мужчина не смог и пустил в салон.

- Смотрю, дети промокшие, маленький – без обуви. Сначала женщина почти не говорила, а позже стала кричать на детей, пыталась уложить их спать, они не слушались - стала бить их, - вспоминает 33-летний Александр Афонин, водитель фуры.

Когда уже подъезжали к Московской области, Ирина резко изменила свои планы и сказала, что ей нужно обратно в Иваново. Водитель попросил коллег-дальнобойщиков довезти мать с детьми в Иваново. Пересадка должна была состояться в Орехово-Зуево. Женщина вышла из фуры и пропала. Потом по камерам полицейские отследят ее путь – зашла в магазин за продуктами, потом села в машину и доехала до Владимира, где и произошло смертельное ДТП.

Маленькие дети Ирины остались вместе с водителем фуры в Орехове-Зуеве. Мужчина не растерялся – приехал в полицию, рассказал всю историю. Девочку и мальчика отогрели, переодели и оставили на время в больнице.

- В настоящее время дети помещены в ресурсную семью. Устанавливается круг кровных родственников для решения вопроса о передаче им детей. Орехово-Зуевская городская прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве, - рассказали в Прокуратуре Московской области.

Официально женщина нигде не работала, получала пособия. Фото: СОЦСЕТИ

Отношения не оформляли

Тем временем в Иваново стало известно, что у Ирины был сожитель Александр. Он работает водителем. С Ириной познакомились около пяти лет назад, стали жить вместе, родился сын.

- Это мой кровный сын. Просто мы с Ириной не были в законном браке, и в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» она поставила прочерк. По документам считалась матерью-одиночкой. Но я отец нашего сына, а девочку тоже люблю и не оставлю. Я не посторонний человек, - рассказал Александр в полиции.

В правоохранительных органах говорят, что мужчина очень переживает, что произошла такая ситуация. Он видел, что в СМИ предположили версию бытового или любовного конфликта - якобы у Ирины был любовник, и она хотела к нему уйти. Перед поездкой, со слов сожителя Александра, у них не было конфликта. Но о психическом расстройстве и инвалидности второй группы Ирины он знал - женщина проходила лечение в больнице, ее как раз отпустили на выходные домой.

- Официально женщина нигде не работала, получала пособия. Ранее никаких приступов у нее не было. Соседи не замечали какого-то неадекватного поведения, чтобы она кричала на детей, - рассказали kp.ru в правоохранительных органах.

- Зачем ей нужно было в Орехово-Зуево?

- Пока это неизвестно. Родственников у нее там нет. Сама она родом из другого региона, дочку рожала там же. Но это не Ивановская, и не Московская область.

Дети погибшей женщины помещены в ресурсную семью. Фото: Кадр видео

Семья не стояла на учете

Сотрудники полиции уже побывали в ивановской квартире, где Ирина проживала с Александром и детьми – там разбросаны вещи, антисанитария, в ванной долгое время лежало постельное белье. При этом семья считалась благополучной и не стояла на учете.

- Оснований для того, чтобы семья находилась на учете, не было. Семья была организована, дети посещали детский сад и школу, соответственно. Сигналов о неблагополучии ни в одну из служб города - органы по делам несовершеннолетних, органы опеки - не поступало, - рассказала Татьяна Океанская, уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области.

После проведенной проверки на детей пришли характеристики из образовательных учреждений, где значится, что нареканий нет. Однако сейчас очевидно, что дети находились в опасной ситуации, с учетом психического состояниия матери.

- Как мы сейчас видим, спонтанные и не совсем адекватные действия привели к трагическому результату. То есть не совсем была благополучная семья c того момента, как у женщины выявили психические расстройства. Однако по нашему законодательству врачи не имеют права разглашать диагноз, соответственно, данные об ее отклонениях не были донесены до органов власти, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время ведется поиск кровных родственников детей, чтобы определить опекунов. В претенденты себя записал сожитель Александр, которому изначально предстоит доказать по ДНК кровное родство с сыном. Не исключено, что тогда он сможет претендовать на возможность усыновить 3-летнего мальчика, но оформить документы на 8-летнюю девочку ему будет еще сложнее.

Официально

- По итогам проверки руководителям образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре Ивановской области.

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