В 2022 году в Москве реконструируют 17 прудов

Лефортовский пруд. Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице продолжается масштабный ремонт и благоустройство прудов. Около 30 из них обновили в этом году. А в 2022-м специалисты Комплекса городского хозяйства приведут в порядок ещё 17 водоемов.

«В списке, к примеру, два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, Гончаровский пруд, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории».

Гончаровский пруд. Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

Обычно около прудов стараются «поселить» ирис обыкновенный и болотныи , камыш озерный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Эти растения не дают размножаться водорослям, от которых цветет вода. К тому же заросли становятся укрытием для рыб и водоплавающих птиц.

Напомним, специалисты постоянно обследуют городские пруды. Если необходимо, то начинают капитальный ремонт. «Список водных объектов для благоустройства готовится ежегодно с учетом мнения горожан», - отметил заммэра.

Лианозовский пруд. Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы.

ЧТО ЕЩЁ ОБНОВЯТ

В будущем году благоустроят:

- каскад Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, а также пруды на реке Зименке - в поселении Московский в Новой Москве;

- Большой Лазенковский пруд - на западе столицы;

- пруд Коньково-Деревлево Нижний - на юго-западе;

- Большой Графский пруд в парке «Радуга» - в районе Вешняки на востоке города.