Деньги, сейфы и отмычки: Секретное банковское хранилище спустя 116 лет открыли в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый быстрый способ удвоить деньги – сложить их пополам и убрать в карман. Примерно также просто стало попасть в секретное банковское хранилище. Даже не нужен современный QR-код. Корреспондент KP.ru увидела гигантский дореволюционный сейф, сейфовые шкатулки и монетницы русской аристократии, отмычки воришек и подлинные облигации.

Тайное место открыли полгода назад

Больше трех лет хожу по Большой Дмитровке до спортзала – казалось бы я знаю здесь каждый магазин и каждое здание. Но каково же было мое удивление – между Генеральной прокуратурой, Советом Федерации и рестораном Моргенштерна, оказывается, находится секретное банковское хранилище. Показать его могут за 1499 рублей (стоимость входного билета).

Здание на Большой Дмитровке, где и расположен уникальное банковское хранилище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таинственная встреча назначена возле одного из самых красивых доходных домов Большой Дмитровки. Напротив здания находится та самая Генеральная прокуратура. Водить толпы нельзя, поэтому группа около десяти человек.

- Этот дом появился в 1905 году. Визуально он похож на жилой дом с балконами, кажется, что там в окнах пьют чай, играют на фортепиано, - начал рассказ Сергей Ларини, экскурсовод и хранитель коллекции банка. – Это проект петербургского архитектора Александра Иванова действительно изысканный. Вкус и славу он имел. Это он разработал проект гостиницы «Националь», КГБ на Лубянке, к 300-летию Дома Романовых вел работы в Большом Кремлевском и Николаевском дворцах. К тому же ходила молва, что все доходные дома с легкой руки Иванова приносили своим владельцам двойную прибыль. Именно поэтому «Московское товарищество для ссуды под заклад» заказало ему строительство здания. Проходим через железную арку с кодами и оказываемся во внутреннем дворике. Открываем непримечательную дверь «черного входа» и мы в помпезном холле с высокими потолками и колоннами.

Вход в необычный музей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это был «вход для богатых», которые приходили заложить дорогостоящие украшения, дома и земельные участки. Есть в этом здании и «вход для бедных» - по лестнице в три этажа выстраивалась очередь плачущих людей, которые были вынуждены расстаться со своими последними ценностями. Чтобы скрыть эти эмоции и был придуман отвлекающий красивый фасад. На первом этаже работали магазины, где продавали шубы и ювелирные украшения, которые так и не выкупили их владельцы, а еще для отвода негатива на здании была позитивная и яркая реклама, - рассказывает Сергей Ларини, экскурсовод и хранитель коллекции банка.

До начала рассказа о том, как хранили деньги в дореволюционной России и как защищали многотонные сейфы той эпохи от воров, мне стало интересно, почему о секретном хранилище никто ничего не знал (целых 116 лет!).

- В банковские хранилища входили не больше десяти работников. Сейфы были скрыты от посторонних, об их существовании вообще знали немногие. Стало известно о них только три года назад, когда отсюда съехал ломбард, - говорит Сергей Ларини.

До революции здесь было «Московское товарищество для ссуды под заклад», а после государственный ломбард. В годы новой России здесь был частный ломбард, который завершил свою работу в 2018 году, так как в здании запланировали реставрацию. Но пока она не начата, москвичам разрешили посещать старейшие сейфовые хранилища.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейфы с деньгами и отмычки

«Московское товарищество для ссуды под заклад» развернуло свою деятельность с первоначальным бюджетом в 0 рублей, людям предлагали первые облигации, которые можно обменять на деньги. Закрутилось огромное финансовое колесо – сюда несли закладывать бриллианты, золото, здесь успели побывать почти 50% всех городских усадеб Москвы.

Доходный дом приносил прибыль от всего – от заложенной недвижимости, часов, верхней одежды и обуви. На первом этаже были магазины с шубами и шляпами, на втором - представительство компании «синематографов Теофиль Пате» и квартиры. Со временем здесь появилась ювелирная мастерская, где переделывали украшения на новый лад.

- Сюда часто заходили иностранные туристы, чтобы найти что-то изысканное. Воры несли награбленное именно в этот ломбард, полицейские – тоже были здесь с частыми визитами, - рассказывает Сергей Ларини, экскурсовод и хранитель коллекции банка.

Экскурсовод и хранитель коллекции банка Сергей Ларини. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно поэтому в здании нужно было двухэтажное сейфовое хранилище, которое выдержало любой взлом и даже прямое попадание танкового снаряда, еще один сейф размером с человека и подвальные прохладные помещения для хранения шуб. Подземные хранилища используются и сейчас для хранения документов из Генеральной прокуратуры и ЦИК.

Открываем двери толщиной в полметра, чтобы попасть в то самое дореволюционное хранилище. Сразу ощущается прохлада. Свечные фонари тускло освещают комнату с сейфами. Здесь около 200 сейфовых шкатулок русской аристократии, коллекция отмычек воров прошлого века и подлинные облигации Российской империи. Создатели сейфов ухищрялись сделать так, чтобы было сложно догадаться, в какую сторону крутить замок, прятали гвоздики-кнопки, даже создавали «сигнализацию», которая срабатывала при взломе.

Одних только сейфовых шкатулок хранится здесь порядка двух сотен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейфы делали голландские и немецкие мастера, но их обойдут кузнецы из села Лысково, Нижегородской губернии. Это они придумали двойное дно, заглушки и характерный звон при повороте ключа, - рассказывает Сергей Ларини.

- Все эти сейфы были здесь?

- Только встроенные. Небольшие сейфы и монетницы представлены из частной коллекции, как экспонаты выставки.

- Может здесь после реставрации сделают музей?

- Такие планы есть. Реставрация должна была начаться полгода назад, но пока мы еще можем показывать это уникальное хранилище москвичам.

Коллекция отмычек и прочего воровского инструмента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Взломать сейф и подержать в руках миллион

Самое интересное началось, когда пришло время открывать уникальные дореволюционные сейфы размером с человеческий рост - в них до верха лежат в пачках больше 1 млн рублей. Правда, деньги советские. На них сейчас даже хлеб не купишь. Но можно взять в руки хоть пять пачек сразу, услышать, как они пахнут и сделать фотографии.

- Хотите войти в сейф? – предложил экскурсовод одной из участниц.

- Хочу.

На вид сейф напоминает деревянный шкаф. Открываем одну дверь, вторую, третью – раньше здесь хранили самые ценные документы. Теперь можно войти и оценить масштаб. Девушка вошла, за ней закрыли двери, после чего мы стали интересоваться, как ей там. Но ответ был практически не слышен из-за толстых стен.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В руки можно брать практически все - подлинные облигации Российской империи, введшие страну в чудовищные долги, деньги разных номиналов, в их числе и немецкие времен ВОВ, и железные деньги узников ГУЛАГа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А сейчас мы будем взламывать сейфы. Любой желающий может попробовать открыть этот сейф, на очереди довольно коварный – можно поранить руки, - предложил экскурсовод.

Начинаем ощупывать металлический ларец, но никак не поймем даже, где отверстие от ключа. Сдаемся и получаем подсказку, где находится малозаметная кнопка.

- Сложные были механизмы, - замечает Андрей, участник экскурсии.

Среди экспонатов оказались дореволюционные точнейшие весы для взвешивания бриллиантов, 1 миллион бракованных рублей, настоящая серебряная тетрадрахма Римской империи – сребреник.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По тем временам на 30 сребреников можно было нанять работника примерно на три месяца, то есть получается, что Иуда предал Христа за квартальную премию прислуги, - рассказал Сергей Ларини, экскурсовод и хранитель коллекции банка.

Все сейфы, замки, купюры и даже отмычки воров являются редкими экземплярами – это стоит того, чтобы увидеть. А еще только во время экскурсии можно услышать историю про неудачливого вора, который потратил три дня, чтобы пропилить дверь самого большого сейфового хранилища, но так и не смог туда проникнуть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Большая Дмитровка, 22 строение 1. Станция метро «Чеховская».

Когда: по воскресеньям в 13.30.

Стоимость: 1499 рублей. Заказать билеты можно в компании «Город&Люди» на сайте www.gorodaludi.ru.

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