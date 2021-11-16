Собянин поздравил фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с десятилетием

Мэр столицы вспомнил, как появилась первая электростанция, трамваи и МЦК Фото: Иван МАКЕЕВ

Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» отмечает 10-летие. Торжественное собрание провели 16 ноября в историческом здании - Дворце Московского генерал-губернатора. (Ныне это знакомое всем здание мэрии Москвы на Тверской, 13). В нем с 1891 по 1904 годы проживала великокняжеская чета - Великий князь Сергей Александрович, который 14 лет управлял Москвой, а также его супруга Елизавета Федоровна, ставшая в дореволюционной России одной из главных подвижниц милосердия.

Слова признательности обществу, которое занимается восстановлением памяти истории города, высказал мэр Москвы Сергей Собянин:

- Елизавета Федоровна и Сергей Александрович внесли огромный вклад в развитие нашего любимого города и огромный вклад в развитие нашей страны.

Мэр города напомнил, что в период правления Сергея Александровича (Великий князь был пятым сыном императора Александра II, погиб в 1905-м от бомбы террориста, - Авт.) был дан мощный толчок развития Москвы. При нем в городе появилась первая электростанция, которая положила начало индустриальному электроснабжению. В те же годы по Москве покатили первые электрические трамваи, закладывались рельсы, по которым сейчас едут поезда Московского центрального кольца. Сергей Александрович принял важное решение для города - ограничить промышленные сбросы в реку.

Деяния Елизаветы Федоровны, по словам мэра Москвы, также заслуживают большого уважения - она была фактически основоположником движения милосердия и благотворительности.

- Актуальность их действий прослеживается и сегодня, - отметил Сергей Собянин. - Мы видим, как в условиях пандемии, когда большое количество людей находятся в сложной ситуации, традиции московской благотворительности, сострадания, имеют новое, современное звучание.

Торжественное собрание в мэрии столицы было приурочено к двум важным юбилейным датам - 130-летию присоединения к православию Великой Княгини Елизаветы Федоровны и 130-летию назначения Великого Князя Сергея Александровича на пост Московского генерал-губернатора.

За десять лет своей работы «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» презентовало несколько крупных выставок в России и за рубежом: «Милосердие в истории. От Крымской войны до Великой» в Марфо-Мариинской обители милосердия, «Гессенские Принцессы в Российской истории» в Музее икон во Франкфурте-на-Майне и другие. Три года назад был создан историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут», участниками которого являются 22 региона России - от Калининграда до Новосибирской области. Также Фонд занимается восстановлением православных святынь Московского Кремля и возрождением исторического наследия - единственного в Подмосковье императорского имения «Ильинское-Усово».

- Инициативы общества признаны возродить в нашем Отечестве славные традиции, благотворительность, и показать в современном мире примеры милосердия, служения и сопереживания ближним, как когда-то делали великий князь и великая княгиня, - сказал полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.