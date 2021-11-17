Как москвичам меньше платить за поездки в общественном транспорте

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Живете в Москве, ездите сюда на работу, собираетесь в командировку или отпуск? В любом случае общественный транспорт вам пригодится. А богатый выбор тарифов, различные акции и скидки помогут меньше тратить на оплату проезда. Разбираемся, как экономить деньги в столичном транспорте.

Бесплатные пересадки

Москвичи уже привыкли к бесплатным пересадкам между метро, Московским центральным кольцом и диаметром. А с сентября 2021 года пассажирам не придется платить и за пересадки в наземном транс-порте. Садитесь в автобус, потом - в трамвай и электробус, везде прикладываете транспортную карту к валидаторам, но плата списывается только один раз. Главное, уложиться в 90 минут с начала поездки. Для тех, кто в наземном транспорте ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей. Чтобы пользоваться скидкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

Бесконтактная оплата

Проезд можно оплачивать с помощью телефона или бесконтактной банковской картой. При бесконтактной оплате в метро, МЦК и МЦД одна поездка обойдется в 46 рублей. Но иногда у платежных систем бывают выгодные акции. К примеру, до конца года при оплате в метро, на МЦК, МЦД бесконтактной картой «Мир» любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей.

А скидку в размере 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому в при-ложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Sber Pay привязана национальная карта. То есть одна по-ездка будет обходиться в 36 и 26 рублей соответственно. Пассажиры выгоду оценили: с начала акции - с 1 сентября - число оплат картами «Мир» в столичной подземке, на МЦК и МЦД выросло почти в 3,5 раза, а смартфонами, с помощью Pay-приложений, стали платить в 13 раз чаще. В итоге жители и гости столицы уже смогли сэкономить более 155 млн рублей.

Поездки без переплат

Раньше автобусные поездки стоили 42 рубля по территории «новой» и «старой» Москвы, а вот транзит «новая - старая» Москва обходился пассажирам в 60 рублей.

С 1 сентября 2021 года это зонирование отменено. Тем, кто часто ездит между «новой» и «старой» Москвой, выгоднее покупать единый проездной ТАТ за 1240 рублей на месяц. Если сравнивать со старой схемой, то годовая экономия может составить около 10 тысяч рублей.

Акция

В 2020 году в московском метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд до 50% - акция называется «Время ранних». Если войти в метро в будний день с момента открытия до 07.15 и с 08.45 до 09.15, стоимость проезда снижается в 2 раза. При бесконтактной оплате со счета спишется 23 рубля вместо 46, а с карты «Тройка» - 21 рубль вместо 42. Акция действует на двух ветках метро - Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Эти две линии выбрали, потому что они самые загруженные. Чтобы узнать о таких акциях, нужно заглядывать на сайты платежных систем или самого метрополитена. Или об-ращать внимание на рекламу в метро.