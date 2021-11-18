В Москве абоненты Tele2 могут подключить к своему мобильному тарифу домашний интернет

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У оператора мобильной связи Tele2 появилась новая удобная услуга. Теперь абоненты, проживающие в Москве и области, могут подключить к своему мобильному тарифному плану услугу в виде домашнего интернета. При этом вам не придется покупать новую симку или менять действующий тарифный план.

Такую новинку мобильный оператор внедрил совместно с компанией «Ростелеком». Подключить домашний интернет можно к одному из шести тарифов.

Особенность услуги в том, что скорость интернета вы можете выбирать самостоятельно в зависимости от того, как активно вы шерстите в Сети. Одним пользователям достаточно определенного количества Гб, чтобы пару часов в день листать ленту новостей и общаться в соцсетях, другим по работе круглосуточно нужно быть на связи, а кто-то может быть любит вечером смотреть с семьей фильмы или играть в игры. Независимо от предпочтений, каждый житель столицы и Подмосковья сможет подобрать оптимально удобный ему тариф.

ДЕНЕЖКИ

Стоимость добавления домашнего интернета к тарифному плану, которым вы пользуетесь, будет стоить от 200 до 300 рублей. Цена зависит от выбранной скорости. К примеру, доплата за скорость 100 Мбит/сек – 200 рублей, 300 Мбит/сек – 250 рублей, 500 Мбит/сек – 300 рублей. Дополнительно в качестве приятного сюрприза абонентам начислят различные бонусы.

Если для подключения домашнего интернета вам нужно будет какое-либо оборудование, его можно будет взять в рассрочку сроком на один или два года.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Чтобы воспользоваться новым предложением, нужно подать заявку. Оформить ее можно в мобильном приложении оператора, на официальном сайте или в салоне Tele2. Перед тем, как подавать заявку, проверьте, возможна ли технически эта услуга для вашего дома. Если да, оставляете адрес и предпочтительное вам время, когда мастер сможет к вам прийти.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

За последние пять лет в России был установлен абсолютный рекорд. Количество пользователей фиксированного интернета увеличивалось настолько быстро, что рост трафика составил 35%.