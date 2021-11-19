В Москве по программе «Индустриальные кварталы» создадут почти 190 тысяч новых рабочих мест

Реорганизуют 40 участков бывших промзон общей площадью более 590 гектаров

В разных районах столицы реорганизуют 40 участков бывших промзон общей площадью более 590 гектаров по программе «Индустриальные кварталы». В 2021 году уже опубликованы проекты решений о комплексном развитии намеченных территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В будущих индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жилье и вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и работы, - отметил заммэра. - Редевелопмент позволит создать почти 190 тысяч новых рабочих мест. Планируемый объем вложений в проекты превысит 2,9 триллиона рублей. Поступления в городской бюджет составят порядка 450 миллиардов рублей в год».

Выбранные участки находятся в десяти округах Москвы. Десять адресов - в ЮВАО, восемь - в ЗАО, семь - в ЮАО, пять - в САО, три - в НАО, по два - в ЮЗАО и ВАО, по одному - в ЦАО, СВАО и Зеленограде. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывших промзонах планируют возвести более 11,6 миллиона квадратных метров недвижимости.

«Проекты позволят создать около 4,2 миллиона квадратных метров современных производственных площадей, а общественно-деловые объекты займут почти 5,6 миллиона квадратных метров, - рассказал глава ведомства. - Здесь также построят жилье. Для этого запланировано 1,8 миллиона квадратных метров».

Напомним, комплексное развитий территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.