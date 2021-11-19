Лечебно-диагностический комплекс имени Логинова в Москве построят в 2023 году

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Московском клиническом научно-практическом центре (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов скоро появится новый лечебно-диагностический комплекс. Напомним, его начали строить в прошлом году после сноса двух старых корпусов. Сегодня уже готово здание, в котором проводят первичную отделку и прокладывают инженерные коммуникации.

«Отделка палатных этажей лечебно-диагностического комплекса завершена на 80%, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты занимаются устройством внешних инженерных сетей. Сюда входят работы по техническому присоединению ливневой канализации к существующему колодцу, устройству пожарного водопровода и резервного ввода трассы теплосети. Кроме того, завершились работы по обшивке потолка главной входной группы».

По его словам, современное здание с подземным и техническим этажами спланировали специально с учетом потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи. В разработке концепции участвовали европейские архитекторы. Их опыт и наработки использовали в общей архитектуре здания, построении логистики больных и персонала, а также создании общественных пространств. Проект разработан с такими технологическими решениями, как разделение потоков пациентов, медиков и материалов. В лечебных отделениях они не пересекаются между собой и друг с другом.

ЧТО СТРОЯТ

Новый лечебный комплекс МКНЦ имени Логинова займет 8-этажное здание. Для больных с онкологией в нем разместят:

- 480 коек (из них: 422 койки – круглосуточный стационар, 38 коек ОРИТ, отделение кратковременного пребывания – 20 коек);

- 90 мест (дневной стационар терапевтический – 60 мест, дневной стационар химиотерапевтический – 30 мест);

- 18 операционных с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, 16 из которых интегрируют со всеми системами больницы;

- около 800 единиц медицинского оборудования;

- лаборатория на более чем 10 тысяч исследований в сутки, с суперсовременной патоморфологической лабораторией и отделением онкогенетики для выявления пациентов с наследственными формами рака;

- система быстрого восстановления «Fast-Track», позволяющая больным возвращаться к обычной жизни в кратчайшие сроки (2-3 дня для стандартных хирургических вмешательств).

Первых пациентов врачи примут в новом центре в 2023 году.