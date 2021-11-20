Москвичи тянутся за "целебной" водой в парк Покровское-Стрешнево, а заброшенную усадьбу ждет реконструкция

Стена вокруг усадьбы рифмуется с кремлевской стеной неспроста: владельцы хотели подчеркнуть родство с царской династией. Фото: сайт Покровское-Стрешнево Фото: Андрей АБРАМОВ

В документах чиновников лесопарк Покровское-Стрешнево называют смешной аббревиатурой ПИП — природно-исторический парк. А у усадьбы, которая дала название территории, сразу три имени: Покровское-Глебово, Глебово-Стрешнево и Покровское-Глебово-Стрешнево (см. «Комментарий эксперта»). В 2022 году планируется благоустройство этих мест и долгожданная реконструкция исторических построек.

В преддверии обновления корреспондент «Комсомолки» прошелся по ПИПу. Ввиду удаленности от центра сюда редко доезжают москвичи. Хотя парк очень любят жители Войковского района и Покровского-Стрешнева. Он однозначно достоин, чтобы занять в вашем расписании целый день. Даже промозглой осенью. Сейчас эти места по-своему живописны.

СОСНОВЫЙ БОР

— Гурум-гурум, — стучат электрички, которые проносятся вдоль парка.

— Фшу-у-у-у, — гудят Волоколамское и Ленинградское шоссе, обрамляющие его с двух сторон.

Укрыться от звуков большого города можно в центре парка. Здесь растет сосновый бор. Зимой тут знатная лыжня.

В Москве мало сосняка в парках и на природных территориях. Деревья прихотливые, нужны песчаные, каменистые или известковые почвы. Однако в Покровском-Стрешневе благодаря княжеском роду, который здесь исторически поселился, вымахал солидный лес. Стрешневы высаживали хвойные. Те прижились. Возраст отдельных деревьев превышает 150 лет.

В Покровском-Стрешневе редкий для Москвы сосняк. Фото: сайт Покровское-Стрешнево Фото: Андрей АБРАМОВ

УСАДЬБА, ХРАМ, ТРАПЕЗНАЯ

Сама усадьба закрыта, по территории носятся горбатые и толстопузые дворняги, которых держит охрана. Посмотреть на постройки конца 19 века можно только через дырки в заборе.

Зато можно погулять по территории у храма Покрова Пресвятой Богородицы. В честь него место и получило часть своего названия. Верующие приходят поклониться древнему образу Покрова Пресвятой Богородицы конца 17 века.

По территории вальяжно прогуливаются откормленные белоснежные гусаки. Осторожнее! При мне эти бандиты пощипали пару бабусек, спешивших в местную трапезную. В нее тоже обязательно загляните после прогулки. За 250 руб. можно взять полноценный обед. Есть фермерские продукты. Трапезничать предстоит под рассказы о житиях святых, которые тихонько доносятся из колонок под потолком.

Сейчас посмотреть на усадьбу можно только через забор. Фото: сайт Покровское-Стрешнево Фото: Андрей АБРАМОВ

КАСКАД ИВАНЬКОВСКИХ ПРУДОВ

Всего их семь. Первый выкопали еще в 17-м веке для княжьих забав и рыбалки. Любители клева до сих пор стоят по берегам с удочками. Вдоль прудов растут шаровидные ивы, которые так любят фотографы: на фоне их ветвей девушки выглядят особенно загадочными. Рядом с прудами бесплатные мангальные зоны и беседки. Судя по свежим углям, даже в середине ноября они пользуются спросом.

После посещения источника прогуляйтесь вдоль реки Химка. Фото: Андрей АБРАМОВ

По побережью раскиданы скульптуры Андрея Асерьянца. Мастер делает их из металлолома. Получается очень здорово! Кстати, сам творец не против, если на его работы залезают и фотографируются. Говорит, что ежели что отвалится, он приедет со сварочным аппаратом и все починит.

На территории храма приусадебное хозяйство и контактный зоопарк — 2 в 1. Фото: Андрей АБРАМОВ

РОДНИК «ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ»

Перед тем как спуститься к нему, осмотрите Елизаветинский овраг. Летом тут трюкачат велосипедисты. А далее по ступенькам шагайте к родникам. Увидите совершенно удивительное для 2021 года зрелище. Очереди из желающих набрать побольше здешней водицы. Приходят с 19-литровыми канистрами!

На информационном стенде можно прочесть, что своей чистотой родник обязан фильтрующему слою песка и глины. А температура воды зимой и летом +6 градусов Цельсия. И, конечно, у места есть своя легенда, которая объясняет его целебные свойства. Дескать не то императрица Елизавета Петровна, не то одна из княгинь закопала в холме, из которого бьет ключ, несметные серебряные сокровища. Драгоценности и очищают воду.

Благоустройство здесь ненавязчивое. И жители не хотят потерять атмосферу леса. Фото: Андрей АБРАМОВ

Историки говорят, что название «Царевна-Лебедь» появилось только в 20-м веке. Но фольклор и тут все додумал: якобы поэтичное наименование ключ заслужил в память о том, что водой из него императрица Елизавета исцелила трофические язвы на ногах. И царские ножки вновь стали изящны, словно лебедь.

Последние исследования воды из здешних ключей проводили в 2020 году. В отчете московского Роспотребнадзора, который удалось найти «Комсомолке», сказано: «Превышений нормативов качества по содержанию химических веществ не выявлено». То есть пить можно, но лучше перед этим кипятить.

Гулять в парк ходят 120 тысяч жителей окрестных районов. Фото: Андрей АБРАМОВ

РЕКА ХИМКА

По деревянным настилам от «Царевны-Лебедь» (они сделаны для удобства гуляющих и чтобы не вытаптывать почву) направляйтесь к реке Химке. Вдоль нее проложена экотропа. В конце Химки сооружена бобровая хатка.

Сейчас природа в состоянии предзимья и есть в этом свой шарм. Фото: Андрей АБРАМОВ

Конкретно

ПЯТЬ В ОДНОМ

Теперь о грядущем благоустройстве. Если план утвердят, то приступят к нему в 2022 году. Очевидно, дольше всего продлится реконструкция усадьбы. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в личном блоге:

«В парке есть велодорожки, футбольные поля и теннисные корты, воркаут и детские площадки. Но, по правде говоря, вся эта инфраструктура порядком устарела.

Многие местные жители предлагают наполнить парк современной инфраструктурой для отдыха и развлечений. Но, с другой стороны, есть запрос и на то, чтобы лес оставался как есть.

Именно поэтому мы несколько лет в мельчайших деталях обсуждали проект благоустройства Покровского-Стрешнева. Нужно было время, чтобы примирить множество точек зрения.

В итоге родилась концепция под условным названием «Пять парков в одном».

Схема благоустройства. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Что сделают

1. Центральный природный парк станет местом для прогулок по лесным тропам. Общая длина маршрутов порядка 5 км.

Так будет выглядеть ключ «Царевна-Лебедь».

2. В северной части будет расположен эколого-просветительский парк. Тоже природная территория, но – в отличие от заповедной центральной зоны – рассчитанная на более интенсивное посещение людей. Будет проложена экотропа, организована смотровая площадка и сделаны комфортные пандусы для спуска к родникам.

Беседки для барбекю заменят на современные.

3. Основная инфраструктура для занятий спортом будет сконцентрирована в северо-восточной части Покровского-Стрешнева – вдоль Ленинградского шоссе. В спортивном парке планируется устроить беговую дорожку со специальным покрытием, создать экстрим-парк, зоны воркаута и большое спортивное ядро (теннисные корты, шахматные павильоны). На берегу Химкинского водохранилища летом по-прежнему будет работать пляж.

А это эскиз будущего экстрим-парка.

4. Лучшим местом для прогулок и детских развлечений станет досугово-рекреационный парк у Иваньковских прудов.

Пляжная зона у 5-го Иваньковского пруда.

Здесь будет полностью обновлена существующая инфраструктура активного отдыха – детские и спортивные площадки, пляжные зоны, пикниковые точки и кафе.

Запланировано устройство летнего кинотеатра и павильона велопроката.

5. Историко-культурный парк – территория вокруг усадьбы. Ее воссоздадут по историческим чертежам – с регулярным садом, прогулочными аллеями и спуском к воде.

Усадьбу обещают реконструировать.

Высказать мнение о проекте можно на платформе «Активный гражданин»

Комментарий эксперта

Стена, как в Кремле, и мифическая могила собачки

Рассказывает историк усадьбы «Покровское-Стрешнево» Андрей Потапенко:

— Упоминания этих мест впервые встречаем в истории Смутного времени. Это была прифронтовая зона, через которую ходили войска Шуйского и Лжедмитрия. В 1664 году земли приобрел четвероюродный брат царицы, супруги Михаила Романова, Родион Матвеевич Стрешнев. В руках ветви рода Романовых усадьба находилась до революции 1917 года.

Род был на государевой службе. Сам Родион Матвеевич - воспитатель Петра I. В усадьбе жили еще шесть поколений потомков Стрешнева. Однако династия дважды прерывалась по мужской линии — усадьбу наследовали женщины. Они выходили замуж. Сначала за Глебова, потом за Шаховского. А фамилию Стрешневы сохраняли для истории. В итоге последней хозяйкой стала княгиня Шаховская-Глебова-Стрешнева. Это десятиюродная сестра Николая I.

Женщина была очень предприимчивая. При ней усадьба обрела современный облик (1880-1890 гг). Все пристройки и оранжерея делались по вкусу хозяйки. Внутри дома картинная галерея, где портреты Стрешневых висели вместе с портретами Романовых. Шаховская-Глебова-Стрешнева сделала кирпичную стену вокруг, которая явна «закосила» под стены Кремля.

У входа в усадьбу стоит обелиск. Кто-то выдумал, что это могила любимой собаки княгини. Потому что наверху была металлическая фигурка пса. На самом деле обелиск символизирует родство с Романовыми, а собака наверху — знак преданного служения царской династии.

В 1919 году здесь открыли музей усадебного быта. Но через восемь лет выставку закрыли. В 1932 году усадьбу передали «Аэрофлоту». Там был санаторий, в войну — госпиталь, потом снова санаторий. Далее размещалось НИИ Гражданской авиации. В 80-е начали делать Дом приема зарубежных делегаций. При реставрации в 1992 году случился серьезный пожар. После него в доме начали восстанавливать планировки, но бросили. Внутри сейчас стройплощадка. Подлинной мебели и интерьеров не сохранилось.

«Аэрофлот» продал усадьбу, она пошла по рукам, ветшала. В 2017 году ее передали Мосприроде. Для этого потребовалось судиться с новыми владельцами. Ведь федеральный памятник не может быть в частных руках.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие еще территории благоустроят в Москве в 2022 году

Городская клиническая больница им. Юдина. Главным элементом благоустройства станет мультисенсорный сад с цветущими растениями. Появится большая детская площадка. Для сотрудников планируется создать спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол, теннис. Предусмотрена и парковка для посетителей больницы.

Конюшковская улица. Она связывает Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки. Обновят тротуар, добавят пешеходный переход.

Пойма реки Яузы от МКАДа до улицы Енисейская. Северный участок будущего суперпарка «Яуза». Сделают качественные беговые и велосипедные маршруты. В пойме реки будет проложена экотропа. Между берегами – дополнительные мостики. У воды - деревянные пирсы. В планах – обустроить общественную площадь с амфитеатром и кафетерием. Откроют центр активного долголетия и детский городок. В парке станет больше зелени за счет высадки нескольких тысяч деревьев и кустарников, цветников и газонов.

Новорязанская улица и прилегающие переулки. Район рядом с Казанским вокзалом и 11-м выходом из станции метро «Комсомольская». Расширят и замостят тротуары, добавят деревья и места отдыха. В гараж грузовых машин на Новорязанской улице переедет Музей Московского транспорта.

Переулки между Тверской и Большой Никитской. Рядом с вековыми деревьями высадят нижний ярус озеленения – взрослые кустарники и зеленый газон. Станет больше уличных фонарей. Для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения. Вместо хаотичной парковки организуют карманы для стоянки машин. Переулки станут выглядеть не хуже, чем соседняя Тверская, но в то же время сохранят спокойный и уютный характер.

Хрустальный переулок. Улочка между Гостиным двором и Средними торговыми рядами, связывающая Ильинку и Варварку. Благоустройство будет максимально бережным. Планируется восстановить одностороннее движение в сторону Варварки и сделать несколько парковочных карманов для машин. Большую часть пространства отдадут пешеходам — широкие гранитные тротуары по обеим сторонам переулка. Чтобы не загромождать проход лишними препятствиями, уличные фонари разместят на фасадах Гостиного двора.