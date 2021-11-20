Шопинг со стилистом и модные места города: «Тур-гламур» запустят в декабре в Москве

Выставка «Я не здешний, я чужой» памяти Олега Целкова в МАММ. Фото: Алиса ТИТКО

«Тур-гламур» запустят в Москве и Санкт-Петербурге для любителей путешествовать и посещать модные места. Создали новый маршрут-гайд в рамках большого проекта «Два города - миллион впечатлений», уже в декабре будет доступен на цифровом туристическом сервисе Russpass.

- «Тур-гламур» рассчитан на любителей шопинга, новых эмоций и социальных сетей. Мы планируем, что уже в декабре он станет доступен всем желающим, - рассказали в Мостуризме.

Этот тур для тех, кто любит быть в курсе трендов, кто хочет во время путешествия посетить самые актуальные выставки, топовые рестораны, самые модные магазины, инстаграмные места.

- Одна часть тура проходит в Санкт-Петербурге, вторая – в Москве. Путешественники смогут пройти маршрут хоть в одном, хоть в двух городах. К тому же мы готовим комфортный пакет, в который будет входить трансфер и проживание в отеле, - рассказала kp.ru Анна Нефедова, руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

Туристический пакет, включающий посещение двух городов, составит 5 дней и 4 ночи. Начинать тур можно как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Рассчитано, что предложение будет интересно туристам от 23 лет и старше. Ориентировочная стоимость маршрута составит до 20 тысяч рублей.

В «Тур-гламур» нашлось место для истории моды. Фото: Алиса ТИТКО

Эксклюзивные выставки и спектакль в «Национале»

«Тур-гламур» уже протестировали в Москве. Одной из первых участниц стала корреспондент kp.ru. Некоторые места москвичам знакомы, но есть совершенно неклассические предложения.

Наш маршрут начинался не на Красной площади, место для встречи группы было назначено возле Мультимедиа Арт Музей Москва (МАММ).

- У нас нет постоянной выставки, поэтому то, что увидят путешественники в декабре, уже не будет доступно для гостей в апреле. В этом фишка музея и эксклюзивность выставок. Те, кто хотят быть в тренде, следят за новинками и сразу же приходят, - рассказывает Анастасия, экскурсовод МАММ.

«Тур-гламур» покажет самые модные выставки. Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время в музее представлена выставка «Я не здешний, я чужой» памяти Олега Целкова — классика российского и мирового современного искусства, одного из лидеров советского нонконформизма. Еще одна интересная выставка - «Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860—1970-е годы», для создания которой музей более 20 лет приобретал фотографии, которые можно отнести к раннему цвету. На фото можно увидеть советскую эпоху Нового Арбата, повозки с лошадьми возле Кремля и Петровского путевого дворца.

Следующая точка на маршруте – гостиница «Националь». До нее мы шли пешком, изучая архитектуру домов на Остоженке, самую старинную заправку для правительственных машин, смотровую площадку на Храме Христа Спасителя, а также узнали, почему одно из зданий Кремля желтого цвета.

Выставка «Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860—1970-е годы» в МАММ. Фото: Алиса ТИТКО

«Националь» встретил помпезным интерьером и вручением наушников. Звучит музыка и спектакль-экскурсия «Заблудшие» начинается. Мы прошли по номерам гостиницы, где происходили загадочные и мистические события, узнали о проживании великой балерины Анны Павловой – о ней напомнила юная балерина, которая в белой пачке стала на пуанты в зимнем саду отеля. Наткнулись на Шолохова в интимной ситуации, которая чуть не стоила ему жизни, встретили автора романа «Три толстяка» - все это часть спектакля-экскурсии «Заблудшие».

- А теперь вас ждет самое инстаграмное место Москвы – многие блогеры приходят к нам ради видов на Кремль с балконов, - рассказали в гостинице.

Звучит музыка и спектакль «Заблудшие» начинается Фото: Алиса ТИТКО

Модный шопинг и ресторан

«Тур-гламур» имеет не только развлекательную, но и образовательную часть. В маршруте запланирована обзорная экскурсия в ЦУМе. Делать покупки необязательно, но буквально за полчаса экскурсовод Дмитрий Куваев погружает в историю моды. Рассказывает о классических моделях сумок, женских жакетах и появлении брендов. Тур может включать не только экскурсию, но и услуги консультанта по шопингу, чтобы помочь подобрать себе что-то и привезти из путешествия не только эмоции, но и модный наряд.

- Ничего лучше в мире не придумали для аксессуаров, чем черную кожу и золотую фурнитуру. Например, такая сумка станет актуальной как для дополнения образа в театр, так и для деловой встречи, и для прогулки в кедах в выходные, - говорит Дмитрий Куваев.

Появление балерины в спектакле «Заблудшие», как память о великой Анне Павловой. Фото: Алиса ТИТКО

Завершается «Тур-гламур» посещением модного ресторана, о котором говорят все фудблогеры, куда невозможно попасть без предварительной записи. Организаторы предоставляют возможность посетить заведения Москвы, которые в октябре этого года получили звезды и рекомендации «Гида Мишлен». Кстати, стоимость ужина включена в тур.

- «Тур-гламур» позволит туристу без дополнительного изучения справочников и публикаций на сайтах, попасть в самые топовые места, сделать стильные фотографии и иметь представление о модной части города, - рассказала Анна Нефедова, руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

В «Национале» рассказывают, какие тайны хранят номера гостиницы. Фото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Московский «Тур-гламур»:

- посещение Парка «Зарядье» и парящего моста,

- экскурсия «Москва глазами инженера» / экскурсия с гидом по Цветному бульвару,

- подняться на крышу гостиницы «Украина»,

- круиз на яхте «Рэдиссон Роял» и ужин,

- экскурсия в Музей современного искусства «Гараж», МАММ или ММОМА (предложение зависит от актуальных выставок),

- отель «Националь», спектакль-экскурсия «Заблудшие»,

- посещение смотровой площадки «Панорама 360»,

- экскурсия с гидом по истории моды в ГУМ, ЦУМ, ТЦ «Цветной» и шоппинг (с опцией бронирования услуг стилиста).

В «Национале» рассказывают, какие тайны хранят номера гостиницы. Фото: Алиса ТИТКО

Санкт-Петербургский «Тур-гламур»:

- посещение пространства «Подписные издания»,

- экскурсия на колоннаду Исаакиевского собора,

- посещение острова Новая Голландия,

- музей «Полторы квартиры Иосифа Бродского»,

- экскурсия в «Музей Эрарта»,

- посещение универмага Au pont rouge,

- посещение выставок, театральных постановок.

В интерьерах гостиницы появляются актеры, которые рассказывают о знаменитых гостях. Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Шесть маршрутов для новогодних и романтичных путешествий

«Тур-гламур», который появится уже в декабре на цифровом туристическом сервисе Russpass, не единственный маршрут, запланированный в рамках большого проекта «Два города - миллион впечатлений». Всего запустят шесть туров (ориентировочные названия):

- «Тур-гламур» - посещение модных и инстаграмных мест,

- «Новогодняя шкатулка» - развлекательный маршрут с помещением елок и рождественских ярмарок,

- «Трансформация» - относительно новые популярные места для развлечения в городе,

- «Гастровояж» - путешествие по модным ресторанам города, в том числе попавшие в Гид Мишлен,

- «Две столицы» - маршрут для деловых людей, которые приехали по работе и хотят изучить историю города,

- «Два сердца» - для романтического уикенда, во время которого запланированы посещения смотровых площадок, ресторанов и подготовка индивидуальных мероприятий (предложения руки и сердца, помолвка, свадебные выходные).