Останкинская башня засветилась настроечной таблицей в честь Всемирного дня телевидения

В российской столице главная телевизионная башня преобразилась в 18.00. Фото: Кадр видео

Профессиональный праздник телевизионщиков отмечают не только в Москве, а потому 21 ноября праздничная подсветка заработала на башнях телевизионной радиовещательной сети во многих других городах страны (Белгород, Нижний Новгород, Красноярск, Челябинск, Пермь, Саранск и другие). А учитывая, что праздник Всемирный, то говорить можно и о других странах, которые участвуют в праздновании.

В российской столице главная телевизионная башня преобразилась в 18.00. Перед прохожими запустили видеоролик с настроечной таблицей. Параллельно на экскурсионных останкинских маршрутах перед публикой начали вещать гиды, рассказывая об истории российского телевидения.

Архитектурно-художественная подсветка будет переливаться разными цветами до 23.00.

Напомним, что 21 ноября выбрали неслучайно - в этот день в ООН в 1996 году прошел первый Всемирный телевизионный форум. Позднее генсек организации Кофи Аннан отметил, что наряду с радио и Интернетом ТВ «должно заботиться о том, чтобы не стать средством распространения нетерпимости, стереотипов и бесчеловечных материалов».

Кстати, в этом году международный праздник совпал с 90-летием телевидения в России.