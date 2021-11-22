Проходка сразу трех тоннелей завершена на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы

Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки трёх перегонных тоннелей на этом отрезке. Фото mos.ru

В столичной подземке продолжают продлевать действующие маршруты. На Люблинско-Дмитровской линии на север прокладывают участок от станции «Селигерская» до станции «Физтех». Сегодня, 22 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки трёх перегонных тоннелей на этом отрезке.

«Сразу три щита заканчивают проходку на всем участке, - сказал Собянин. - На трех станциях полностью завершена проходка тоннелей. Дальше - обустройство котлованов и строительство станций. Надеюсь, к концу 2023 года будет сдан весь этот участок - от «Селигерской» до «Физтеха». И поселок Северный получит свою станцию метро».

ЧТО СТРОЯТ

На Люблинско-Дмитровской линии дополнительный участок длиной 6,9 километра пройдёт вдоль Дмитровского шоссе. На нем откроются 3 станции:

- «Яхромская» - около пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы;

- «Лианозово» - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1;

- «Физтех» - севернее бульвара Академика Ландау.

Все три станции строятся одновременно и готовы уже на 25 процентов.

Сначала на линии за МКАД частично планировались наземные пути. Но после пересмотра проекта перегон между станциями «Лианозово» и «Физтех» решили сделать подземным. Благодаря этому во время строительства меньше будет перекрытий дорог и переноса инженерных коммуникаций, а также шума около соседних с метро жилых домов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех»:

- ускорит поездки по городу порядка 500 тысяч человек – жителей и работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также города Долгопрудный Московской области, сократив время поездок по городу примерно на 20 минут;

- пассажиры смогут выбирать самые удобные для себя маршруты поездок - на метро, МЦД или наземке;

- разгрузятся конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и отчасти Калужско-Рижской линий метро;

- частично освободятся от машин Дмитровское шоссе и соседние улицы.

После запуска в 2023 году участка «Селигерская» - «Физтех» на Люблинско-Дмитровской линии метро разместится 26 станций, а её длина составит 46,5 километра, то есть в два раза больше, чем в 2011 году. В будущем между станциями «Кожуховская» и «Печатники» планируют построить 27-ю станцию «Южный порт».

ЦИФРЫ

Сейчас в метро проходку перегонных тоннелей на пяти строящихся участках линий ведут 13 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). Среди них:

- на Большой кольцевой линии - 4 щита;

- на Калининско-Солнцевской, Троицкой и Рублёво-Архангельской линиях - по два щита на каждой.

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