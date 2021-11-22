После реконструкции Волоколамского шоссе открылся мост через реку Сходня

Старый мост морально и физически уже устарел, не позволял пропускать такой поток машин и сам по себе уже был аварийным Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичам теперь станет проще ездить на севере и северо-западе столицы. Сегодня, 22 ноября, запустили движение по мосту через реку Сходню, построенному во время реконструкции Волоколамского шоссе.

«Небольшое событие в дорожном строительстве Москвы, - сказал мэр Сергей Собянин на церемонии открытия моста. - Закончена, пожалуй, самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе, начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, самого сложного транспортного узла Москвы, до МКАД. Сегодня последняя точка этой реконструкции - строительство нового моста через Сходню. Старый мост морально и физически уже устарел, не позволял пропускать такой поток машин и сам по себе уже был аварийным».

Напомним, ранее на участке шоссе от реки Сходни до канала имени Москвы построили и реконструировали дороги общей длиной 4,3 километра. Сюда входят новая эстакада на пересечении с проездом Стратонавтов и улицами в районе станции метро «Тушинская», реконструкция и строительство трех подземных пешеходных переходов, а также реконструкция развязки на пересечении с МКАД.

ТТХ моста

Длина - 150 метров.

Количество полос движения увеличилось до пяти в каждом направлении.

По проекту открыли порядка 1,5 километра дорог - основной маршрут и дублеры Волоколамского шоссе.

Одновременно реконструировали подземный пешеходный переход в районе д. 112 по Волоколамскому шоссе.