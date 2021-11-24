Мерседес с символикой МЧС и спецсигналом наехал на человека и сбил шлагбаумы в элитном поселке под Москвой

Об инциденте заявили в полицию и попросили установить, кому принадлежит автомобиль с символикой экстренной службы

Недавно жители элитного коттеджного посёлка "Княжье озеро", расположенного на Новорижском шоссе были вынуждены обратиться в полицию из-за очень странного происшествия. Причиной их беспокойства стали люди на автомобиле с символикой МЧС, которые приехали на территорию посёлка вечером. Охрана без проблем пропустила машину с включенным спецсигналом на территорию посёлка. На машину даже был выписан пропуск одним из жителей. Но вот спустя несколько часов, на обратном пути возникли серьёзные проблемы.

— Мерседес приехал на территорию около 19 часов вечера, а уехал только через 4 часа. На территории посёлка машина превышала допустимую скорость, использовала спецсигнал, а на пропускном пункте автомобиль совершил наезд на сотрудника охраны, а его водитель и пассажир сломали два шлагбаума. Эти мужчины были пьяны и вели себя крайне агрессивно, — говорит свидетель происшествия.

Об инциденте заявили в полицию и попросили установить, кому принадлежит автомобиль с символикой экстренной службы.

— Поступило заявление о том, что на территории КП "Княжье озеро" двое неизвестных в гражданской одежде на автомобиле с символикой МЧС сломали два шлагбаума, — сообщил источник kp.ru.

В полиции стали проводить проверку. Выяснилось, что пропуск на Мерседес Спринтер 2018 года выпуска с символикой экстренной службы заказывал один из жителей посёлка, известный бизнесмен и генеральный директор крупной строительной компании ПАО «МЭСС» Завен Овакимян.

— Пропуск на машину заказывал я, она приехала в частном порядке оставить документы, когда я сидел дома на самоизоляции. Нужно было срочно кое-что подписать. Кто был за рулём, пьяные или трезвые, я не знаю. Эти люди на меня не работают, — говорит Овакимян.

Несмотря на озвученную хозяином дома причину, машина пробыла на территории коттеджного посёлка около 4 часов. Но объяснить этот факт бизнесмен отказался. Мужчина утверждает, что о таинственном автомобиле ему ничего не известно.

В распоряжение kp.ru попало видео, на котором видно, как автомобиль с включенным спецсигналом заезжает на территорию коттеджного посёлка. Всё мирно, охранник пропускает машину. А через 4 часа, водитель уже сам ломает закрытый шлагбаум. На видео видно, как мужчина выходит из машины на одном из КПП, силой отгибает шлагбаум в сторону, садится в машину и проезжает. На другом КПП охранник пытается остановить водителя и пассажира мерседеса. Но они его не слушают, повторяется то же самое. Охранник пытается преградить путь машине, но водитель давит на газ и чуть не сбивает молодого человека.

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области отказалась от комментариев произошедшего. Установить, какому ведомству или компании принадлежит данный автомобиль, а так же личности водителя и пассажира пока не удалось.