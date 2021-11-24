В Москве пассажиры метро стали чаще звонить по телефону

Жители и гости Москвы стали чаще общаться по телефону в метро. Звонки пассажиры совершают как по России, так и заграницу. По данным МТС, за год голосовой трафик в метро вырос на 21%. Анализ данных проводился с 1 ноября 2020 года по 1 ноября нынешнего года.

По информации мобильного оператора, 96% звонков из метро совершаются внутри страны. Чаще всего пассажиры метрополитена общаются с абонентами Москвы и Подмосковья. Далее идут звонки в Краснодарский край, Дагестан, Саратовскую и Оренбургскую области и Башкирию. В среднем звонок длится полторы минуты.

В роуминге люди чаще всего звонят в Узбекистан, Армению, Кыргызстан, Беларусь и Словению. В эти страны приходится около 90% звонков в роуминге. Среди стран дальнего зарубежья больше всего абоненты МТС звонили из метро в Болгарию, Кипр, Грецию, Италию и Турцию.

- На звонки за рубеж пришлось 4% исходящих голосовых вызовов, - уточнили в МТС. - С зарубежными странами люди говорят в среднем 35 секунд. Исключение составляют звонки в Италию, Австрию, Словению. Звонок в Австрию и Армению длится порядка пяти минут, а с Италией пассажиры метро говорили в среднем до 10 минут, - уточнили в компании.

Больше всего звонков в роуминге было зафиксировано на станциях «Театральная», «Библиотека имени Ленина» и «Третьяковская».

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В течение года суммарно пассажиры в метро разговаривали по 136 тысяч минут в месяц. Это эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров.

Средняя продолжительность разговоров в период с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года увеличилась на четверть.

Мобильный интернет-трафик за тот же период вырос на 70%.