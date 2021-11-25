Что увидим в районе ЗИЛа: Виллы с зелеными террасами, мост-бумеранг и аллея с персонажами Шагала

Сейчас на набережной Марка Шагала строится 15-этажное здание с «золотой» аркой

Реконструкция заброшенных земель заводов, складов и старых речных портов продолжается в разных районах города. Там появляются не только квартиры, но и дороги, деловые комплексы, детсады, школы, и где возможно, сохраняется производство.

«За десять лет в столичных промзонах построено 836 различных зданий общей площадью 25,8 миллиона квадратных метров, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Из них только 10,4 миллиона «квадратов» - жилье. В то же время на бывших производственных землях возведено 67 социальных учреждений, 145 административно-деловых зданий, культурных центров и торговых площадок, а также инфраструктурные сооружения».

Одним из главных проектов реконструкции промзон в городе стал ЗИЛ. Это будет огромный квартал с инновационным технопарком, архитектурным жилым комплексом, парками и спортивным кластером. Полностью его планируют обустроить к 2028 году. Москомархитектура одобрила еще несколько зданий и сооружений, которые в скором времени появятся на ЗИЛе. Рассказываем, что и где построят.

ЗОЛОТАЯ АРКА В ЛУЧАХ СОЛНЦА

Жилые дома на ЗИЛе удивят дизайнерскими штучками. Сейчас на набережной Марка Шагала строится 15-этажное здание с «золотой» аркой. Ее соберут из металлических фасадных кассет, окрашенных специальным составом на основе оксида титана. Конструкция впечатляет своим размахом. Со стороны набережной она поднимется на максимальную высоту в 22 метра. А с другой стороны дома опустится до 8,5 метров. Арка станет не только сквозным проходом к реке, но и арт-объектом. Еще одна фишка здания - в квартирах на последнем, пятнадцатом, этаже жильцы при желании могут поставить настоящие камины. Для этого строители заранее проложат дымоход.

В промзоне «ЗИЛ-ЮГ» появится сеть урбан-вилл с зелеными террасами

В южной части ЗИЛа появится мини-город из урбан-вилл с арками, французскими балконами и зелеными террасами. Несколько домов высотой 6, 9 и 17 этажей окажутся в городском саду - с выходами из квартир в камерные уютные дворы. Еще один необычный комплекс вырастет на пересечении улиц Архитектора Щусёва и Лентулова. Его авторы, голландские архитекторы, украсили фасады волнами-эркерами и «кристаллами» чуть утопленных внутрь здания окон. Похожие дома можно увидеть в Амстердаме.

Дома-волна

ЭПОХА АВАНГАРДА НАСТУПАЕТ

Вдоль набережной Марка Шагала устроят прогулочную аллею длиной 2,1 километра с садами и ландшафтными композициями. Сады украсят скульптурами-инсталляциями по мотивам картин Марка Шагала и других художников-авангардистов. В списке - Эль Лисицкий, Кандинский, Малевич. Например, около центральной площади со сценой поставят летящие фигуры с одной из самых известных картин Шагала «Над городом». Такие конструкции могут ставить не только как арт-сооружения, но и как небольшие интерактивные павильоны.

Вдоль набережной Марка Шагала устроят прогулочную аллею длиной 2,1 километра

ПРОГУЛКА НАД РЕКОЙ

В районе ЗИЛа в соседнем Нагатинском затоне перекинут мост-бумеранг через старое русло Москвы-реки. Пешеходная переправа свяжет жилые кварталы улиц Речников и Судостроительная со строящейся станцией Большой кольцевой линии метро «Нагатинской Затон», а также двумя прогулочными набережными. Длина нового моста - около 430 метров, в том числе отрезок над водой - 220 метров, ширина - 12,75 метра. На нем проложат велосипедную дорожку. От пешеходной зоны ее оградят полосами безопасности.

В районе ЗИЛа в соседнем Нагатинском затоне перекинут мост-бумеранг

ЧТО ЕЩЕ ПОСТРОЯТ

- Небоскреб Zilart Tower высотой 150 метров на главном пешеходном бульваре Братьев Весниных. Башня из закаленного стекла и металла будет сужаться к верхним этажам, благодаря нескольким уступам. Во всех квартирах - панорамное остекление окон, откуда Москва будет как на ладони. Рядом с высоткой появится дом-«бриллиант». Его фасады облицуют сверкающими треугольными панелями из алюминия.

Небоскреб Zilart Tower высотой 150 метров

- Детский сад с «фонарём» из молочного стекла, который будет светиться по ночам. Прозрачную конструкцию в виде куба поставят на крыше. Трехэтажное здание рассчитано на 300 малышей. В прогулочном дворе поставят теневые навесы площадью 40 квадратных метров, песочницы, пружинные балансиры и качели, а также спортпощадки.

На ЗИЛе появится детский сад с «фонарём»

- Выставочный комплекс «Эрмитаж» - филиал знаменитого музея. Здание-куб в пять этажей заполнят залы экспозиций, прозрачный атриум, конференц-зал, магазин сувениров и ресторан.