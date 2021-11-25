Пойдешь направо — клад мальтийский, налево — яйца Фаберже: 7 точек на карте Москвы, где прямо сейчас можно найти сокровища

На выставке археологических находок, обнаруженных в ходе реализации программы «Моя улица» в столице. Фото: АГН "Москва"

Ежегодно археологи находят около 15 тысяч артефактов в Москве. 99,9% это посуда, предметы старинного быта и прочие «ископаемые» древности. Остальной скудный процент — забытые заначки запасливых людей прошлого. Вроде прикольно найти старинный канделябр, тарелку или монету, но миллионером они тебя не сделают. Еще один экспонат, который будет пылиться в музейных фондах или в лучшем случае займет место под софитами очередной выставки.

Нам подавай клады! Чтобы сокровищница как у Скруджа Макдака, пиратский сундук с жемчугом и кровавым золотом инков. На худой конец сгодился бы захудалый ларчик из многомиллионной казны Колчака (она, если что, спрятана под Кемеровом). А уж сколько добра припасено на территории Москвы — хватит на всех коренных и понаехавших жителей. Вот какие легендарные сокровища можно отыскать в столице.

ЛЖЕДМИТРИЙ II И ПАРК «МИТИНО»

Ставка самозванца располагалась неподалеку от современного метро «Тушинская» — там, где Сходня впадает в Москву-реку. Перед тем как бежать, Лжедмитрий II вместе со своим войском успел наворовать и присвоить себе кучу добра. После его поражения казна недосчиталась 300 тысяч рублей золотом. Даже не беремся подсчитать, сколько это на наши деньги, годовой бюджет города, не иначе. Предание гласит, что это добро псевдоцарь зарыл в Тушинских курганах (сейчас там территория ландшафтного парка «Митино») либо на месте ныне не существующего Спасского монастыря, который был выстроен в районе современного перекрестка МКАД и Волоколамского шоссе.

Вид с квадрокоптера на ландшафтный парк «Митино» на северо-западе столицы. Фото: АГН "Москва"

Кстати, супруга Лжедмитрия II (а заодно и Лжедмитрия I) Марина Мнишек тоже оставила в Москве свой клад. Где-то на территории парка «Коломенское». Только вот на сокровища она наложила проклятие. Так что искать его — себе дороже.

КРЕСТ ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА

Армянский купец дворянских кровей Христофор Лазарян почил в 1871-м. Еще при жизни он отдал ювелирам все свое золото и драгоценные камни, чтобы те сделали для него крест. Реликвия вышла на три пуда — чуть больше 49 кило. Если предположить, что золотишко было высшей пробы (род Лазарянов был дюже богатым, с личными дворцами и усадьбами), то сегодня бы артефакт стоил свыше 200 млн рублей. И это не считая цены камешков.

Христофор Лазарян (Лазарев), портрет работы С. Зорянко, 1851 г.

По легенде крест хранили в подвале Крестовоздвиженской армянской церкви. Она располагалась напротив современного Института востоковедения в Армянском переулке. В 30-е годы прошлого века ее снесли, на месте заново отстроили школу. Сейчас это коррекционный центр №2124. Крест так и не найден.

СЛЕДЫ СВЯТОГО ГРААЛЯ

Рыцари-госпитальеры были участниками Первого крестового похода в Иерусалим в начале X века. Древний орден, который до сих пор существует, на протяжение истории видал добрые и не очень времена. Одно оставалось неизменным — колоссальные запасы сокровищ в казне организации. Так уж вышло, что в 1798 году магистром ордена стал император Павел I: мальтийцы бежали из Франции от преследований Наполеона и нашли покровительство у другого могущественной державы.

Логично предположить, что государь-батюшка не только ради своего имиджа взял под крыло беглецов. А ведь в их залежах может быть и святой Грааль, и сокровища Соломона. Одно известно: после миграции рыцарей в Российскую империю Павел I побывал в церкви Николая Чудотворца в Хлынове (снесена в 1936 году) — современная Большая Никитская. Здесь на территории улочки Хлыновский тупик может располагаться скрытый лаз. Интересно, что найти клад пытались еще во времена Павла. Но по легенде, здешний юродивый нашептал, что надо подождать 200 лет. Время уже истекло, так что пора бы уже найти мальтийский тайник.

СОНЬКИН БРИЛЛИАНТ

Самое большое сокровище, которое удалось присвоить авантюристке Софье Блювштейн (она же Сонька Золотая ручка), был огромный бриллиант индийского раджи. Не то черный, не то розовый. Его она стащила у ювелира Карла фон Меля. Причем по хитрой схеме: сказала, что она жена известного психиатра. Пригласила торговца прийти с самым ценным, что было в его лавке, в дом доктора. Тот послушно исполнил просьбу. Сонька встретила его у порога и велела проходить в комнату, пока она примеряет ценности. А сама сбежала. Психиатр же решил, что ювелир не в себе, и упек того в лечебницу.

Софья Блювштейн, она же «Сонька Золотая Ручка». Фото: ru.wikipedia.org

Может быть, бриллиант раджи попал к королеве воровского мира и иным путем. Предание гласит, что его она спрятала в самовар и зарыла между Покровским бульваром и улицей Солянка. Или вовсе замуровала в стену одного из домов.

КИТАЙСКО-СИБИРСКИЕ РЕЛИКВИИ ГАГАРИНА

Речь о Матвее Гагарине — госдеятеле эпохи Петра Великого. Гагарин руководил Сибирской губернией, отыскивал в тамошних курганах клады и скупал у китайцев их реликвии. В Москве на Тверской он построил себе дворец в венецианском стиле. По легенде, от него был прокопан подземный ход к Кремлю. Однако губернатора заподозрили в подготовке переворота — хотел, чтобы Сибирская губерния вышла из состава империи. Чиновника повесили.

Его венецианские палаты ходили по рукам и несколько раз перестраивались. В начале XX века дом снесли. Но построили новый комплекс зданий. Сейчас это Тверская, 6, стр. 1. Под ним-то и надо искать сибирское и китайское золото Гагарина.

МАСОНСКАЯ КАЗНА

В особняке графини Олсуфьевой на Поварской, 50 находится ресторан ЦДЛ. Муж Олсуфьевой Василий Алексеевич был видным масоном — членом ордена, который объединяет влиятельных и богатых персон. Не исключено, что граф был казначеем великой ложи и припрятал в своем особняке общее добро. Кроме бренного золота, там могли храниться еще и чародейские книги. Из совсем уж мифических экземпляров называют печать царя Соломона и скрижаль, в которой указан рецепт изготовления философского камня, обращающего все в золото.

Сегодня в особняке графини Олсуфьевой на Поварской, 50 находится ресторан ЦДЛ. Фото: АГН "Москва"

После революции в особняке Олсуфьевых был детский сад. Как-то в него пришли две пожилые женщины, которые сообщили заведующей, что они служили господам, владевшим домом. Очень просились на ночлег. Директриса отказала. А на следующее утро в подвале здания обнаружили разобранные доски. Видимо, те самые служанки под покровом ночи вскрыли барский тайник.

Явно две дамы почтенных лет не смогли бы унести с собой все реликвии масонов. Может, они просто захватили инструкцию к философскому камню и ушли. Так что скорее бронируйте столик в ЦДЛ!

СХРОН ЮВЕЛИРА ИМПЕРАТРСКОГО ДОМА

Ювелиры Карла Фаберже ваяли изделия по заказу всех августейших особ Европы, и, конечно, нашей императорской семьи. Дамам — серьги, кольца и подвески, для месье — портсигары и бинокли. Разумеется, все мечтали заполучить пасхальное яйцо с сюрпризом из мастерской гения.

После революции Фаберже бежал из новой страны. Уезжать нужно было немедля, времени на эвакуацию его добра не было. Иначе уже завтра можно было очутиться в подвалах ВЧК. Поэтому большевикам достались полные хранилища из магазина на Кузнецком мосту, 4. В 1980-м реконструировали дом на Пречистенке, 13 и на чердаке нашли сейф с «серебром» — так изначально подумали неразборчивые рабочие. Позже выяснилось, что это запасы платины, а особняк принадлежал одному из сотрудников Фаберже. В 90-е годы при ремонте дома на Солянке, 13 рабочие в межэтажных перекрытиях обнаружили еще один тайник Фаберже (дом принадлежал одному из его топ-менеджеров): платину, бриллианты, сапфиры и жемчуг. В Москве 100% есть еще несколько не найденных схронов ювелира. Искать советуют в домах на Кузнецком мосту, где был фирменный магазин, а также в подвалах Большого Кисельного переулка, 4 — на месте этого здания была фабрика. Загвоздка в том, что в офисном здании расположена одна из служб ФСО.

КСТАТИ

Реальные сокровища, которые находили в Москве

В октябре 2015 года в разгар строительства парка «Зарядье» под землей обнаружили деревянный сруб. Из подвала дома XVII века извлекли старинный кувшин, флягу и кубышку. В средневековых сосудах хранились почти 43 тысячи серебряных монет. Чешуйки весом в полграмма. Общий вес находки превысил 20 кило. Монеты отчеканены в промежутке с 1500 по 1616 гг. На эти деньги можно было отстроить каменные хоромы в центре Москвы того времени или прикупить пару сел с крепостными. Современная цена клада — около 5 млн рублей.

В апреле 1996 года шла реконструкция Гостиного двора. На глубине более пяти метров нашли остатки сгоревшего дома. Под ними два сосуда: керамический и металлический. Внутри спрятана серебряная посуда XVII века, 335 талеров испанского короля и более 95 тысяч русских копеек. Крупнее клада в новейшей истории не было! Посуду делали мастера Гамбурга, Лондона, Льежа. Но некоторые изделия помяты. Либо владелец в спешке трамбовал добро, либо его интересовали не посуда, а драгметалл, из которого она сделана. На Руси в то время серебра не было. Его покупали у европейских соседей. Возможно, посуду привезли, чтобы перечеканить на монетном дворе. Предполагаемый владелец клада — Петр Тихонович Траханиотов, начальник Пушкарского приказа. Современная стоимость клада исчисляется десятками миллионов рублей.

В сентябре 2017 года на ул. Павла Андреева в Замоскворечье хозяева ремонтировали квартиру. В стене под оконным проемом нашли замурованную металлическую трубу. В нее спрятали 146 золотых червонцев с профилем Николая II. В зависимости от сохранности монет клад может стоить до 7 млн рублей.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Все отдашь государству

Ирина Сергиевская, москвовед, автор книги «Клады Москвы. Легендарные сокровища, тайники и подземелья»:

— Обывателю искать исторические клады в Москве сейчас бесполезно. Все что вы найдете — принадлежит государству (любая находка старше 100 лет считается частью культурного слоя — прим. авт.). Найдете вы клад Марины Мнишек, а его у вас отберут. Или шлем Юрия Долгорукова отыщете — будьте любезны заручиться согласием всех его родственников на то, что вам причитается часть вознаграждения. Запрещены все частные раскопки. Если вы купите квартиру в старом доме, и в стене будут замурованы сокровища, все равно надо доказывать, что это не собственность государства. Да и потом — в домах дореволюционных все уже найдено. Разве что вам попадется квартира, в которой прятали в XX веке сокровища от ОБХСС и чекистов или какая-то воровская «малина» обнаружится. Но достоверно узнать о ее существовании невозможно.

КОНКРЕТНО

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Можно ли все-таки получить вознаграждение?

Все находки из драгметаллов, с драгоценными камнями, а также те, что могут представлять историческую ценность, нужно нести в полицию. Сотрудники свяжутся с историками и те проведут экспертизу.

Если клад моложе 100 лет, вы обнаружили его в своей квартире и его владелец неясен, то вам причитается 50% стоимости находки от государства.