«Черная пятница» в Москве: В салонах Tele2 объявили о скидках до 38% на смартфоны

В салонах мобильной связи Tele2 озвучили размер скидок на смартфоны, которые будут действовать в «Черную пятницу». Если вы задумывались о покупке нового телефона, сейчас как раз отличное для этого время.

С 26 по 28 ноября стоимость популярных моделей будет снижена на 37-38 процентов. К примеру, скидка на Redmi 9C составит 4 тысячи рублей, Redmi 9T – 5 тысяч, Redmi 10 – 6,5 тысячи.

Чтобы приобрести телефон по акционной цене, при покупке смартфона его нужно застраховать. Затем подключить тариф «Мой онлайн+» или «Везде онлайн». И последний шаг – пополнить счет сразу на три месяца. Все эти покупки должны быть оплачены одним общим чеком.

Кстати, если по каким-то причинам не успеете купить смартфон по выгодной цене сейчас, мобильный оператор заранее проанонсировал следующую акцию. После «Черной пятницы» цены еще неделю будут снижены. С 29 ноября по 5 декабря на Redmi 9C будет действовать скидка в размере 3 500 рублей, Redmi 9T – 4 500, Redmi 10 – 5 500.

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Покупают по акции одежду и электронику

В этом году на распродажах в «Черную пятницу» жители Москвы и других регионов страны собираются пошопиться в среднем на 18 500 рублей. По данным опроса, который проводил Super.Job, 25% респондентов планируют покупать со скидкой одежду, 21% электронику, 8% гаджеты, остальные отложили деньги на прочие товары и услуги.