Снегопад 24 ноября 2021 в Москве: пробки достигли 9 баллов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики обещают, что во время снегопада 24 ноября 2021 в Москве выпадет около 3 см снега. Однако движение в городе остановилось намного раньше, около 20.00 средняя скорость движения общественного транспорта в Москве составила 23 км/ч.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Основные затруднения в центральной части города, поэтому лучше передвигаться на метро. Движение — 9 баллов, - рассказали kp.ru в Департаменте транспорта Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэропорты работают в штатном режиме, задержки рейсов не связаны с погодными условиями: Внуково - 5 рейсов задержано, 2 отменено, Домодедово - 12 рейсов задержано, 2 отменено, Шереметьево - 4 рейса задержано.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако метеоусловия называют сложными. Видимость в районе аэропорта "Домодедово" составляет 500 метров, снегопад сопровождается боковым ветром.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывают на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки. Улучшение метеоусловий ожидается после 22.00, - рассказали kp.ru в аэропорте "Домодедово".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегопад не повлиял и на график движения поездов МЖД.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Движение поездов на Московской железной дороге, в том числе по МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 осуществляется в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе МЖД.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкретно

Как едет город:

- Люблинская улица: личный транспорт едет со скоростью 17 км/ч, автобусы и такси — 22 км/ч,

- Варшавское шоссе: личный транспорт — 17 км/ч, автобусы и такси — 21 км/ч,

- Ленинский проспект: личный транспорт — 20 км/ч, автобусы и такси — 25 км/ч.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Снег надолго?

Синоптики говорят, что на смену снегу и небольшим морозам в Москву вновь придут слякоть и оттепели.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Уже предстоящей ночью столбики термометров в городе повысятся до нулевой отметки, а завтра уйдут в слабый плюс, - рассказали kp.ru в метеобюро "Фобос".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После снега в столице ожидается пасмурная погода, с небольшими осадками - в виде дождя и мокрого снега. Такая погода, по данным синоптиков, продержится вплоть до конца текущей недели.