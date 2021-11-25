Лучшие проконкурентные решения Москвы включены в Белую книгу

Сразу девять проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнародовала Белую книгу проконкурентных практик за 2020 год. В нее включены девять лучших столичных практик. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва постоянно запускает новые проекты, сервисы и учебные программы, которые помогают бизнесменам развивать собственное дело, - отметил заммэра. - В том числе в столице повышают прозрачность процесса государственных закупок и создают равные условия для всех участников рынка. Сразу девять проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России. К ним относятся решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма».

Напомним, ФАС составляет Белую книгу ежегодно. Это своего рода сборник лучших практик региональных органов власти, направленных на развитие конкуренции. С 2012 по 2021 год Федеральная антимонопольная служба опубликовала девять Белых книг. Среди наиболее удачных решений Москвы ФАС отметила оптимизацию процесса управления закупками по 223-ФЗ. Помимо этого, высокую оценку получили результаты работы портала для предпринимателей mbm.mos.ru. В Белой книге также отметили два московских решения для развития туристической отрасли. Первое - запуск цифрового сервиса Russpass, который помогает спланировать путешествие по России. Второй успешной практикой стало проведение хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack.

По мнению Федеральной антимонопольной службы, Москва добилась значительных успехов в совершенствовании ярмарочной торговли. С 2014 года в городе упростили порядок предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня.

Помимо этого, в Белой книге упомянули и перевод госуслуг в электронный вид.

«ФАС также выделила такие проконкурентные практики столицы, как автоматизация в сфере государственного контроля, упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям и оказание адресной поддержки промышленным предприятиям», - добавил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.