Образовательные комплексы нового типа в столице: Детсад, классы-трансформеры и научный театр

Фото: www.mos.ru

Новая общеобразовательная школа открылась в этом году на севере Москвы в Левобережном районе, микрорайон 1Б, корпус 24. Это не просто учебный комплекс, а настоящий гигант! Четырехэтажное здание рассчитано на 1900 мест. Его площадь - 33,3 тысячи квадратных метров. Рядом с ним на месте снесенного старого детсада на Смольной улице скоро появится учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство учебных заведений – одна из важнейших социальных программ, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу. Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов».

Учебный корпус с дошкольным отделением и школа представляют собой единый образовательный комплекс для детей - от совсем малышей до 11 класса. Все вместе здания рассчитаны на 2450 мест. Это одно из крупнейших в Москве мест для воспитания и обучения молодежи.

В проекте образовательного комплекса нового типа оставили в прошлом действующие стандарты. Здания отличаются функциональной, объемно-планировочной, архитектурной концепцией, техническим оснащением. Например, корпус с группами для дошколят разделили на дошкольное отделение (с 3 до 6 лет), группы предшкольной подготовки (с 6 до 7 лет) и школьное отделение (1 классы). А собственно школу - на начальную (2-4 классы), основную (5-7 классы) и старшую школу (8-11 классы). Между собой блоки объединяются общими помещениями без пересечения потоков.

Фото: www.mos.ru

ИЗ ДЕТСАДА - В ШКОЛУ

В новом учебном комплексе еще несколько особенностей:

1. Планировка групп дошкольного отделения с 3 до 4 лет, расположенных на первом этаже, позволяет при необходимости переоборудовать их в группы раннего возраста для детей до 3 лет. При этом с помощью мобильных перегородок можно превратить группы в единое образовательное пространство.

2. Впервые в дошкольном отделении появились две группы предшкольной подготовки на 50 мест каждая. Здесь использовали экспериментальную технологию для подготовки учащихся к переходу из детсада в школу. Для этого раздевалки, уборные и группы предшкольной подготовки имеют как входы между собой, так и из общественных зон, как в школе. Кроме того, у этих групп есть свой отдельный вход в здание учебного корпуса и внутренняя лестница, связывающая их между собой и с залами для музыкальных и физкультурных занятий.

3. Экспериментальная технология также применяется для объединения общих зон дошкольного и школьного отделений учебного корпуса. Сюда входят единые медицинский блок, лифтовой узел и пищеблок, в которых потоки учеников не пересекаются.

4. Игровые для первых классов рассчитаны в том числе и на спальные места. Мобильные перегородки при необходимости могут сделать из игровых различной конфигурации комнаты для дополнительного образования.

5. Кабинет иностранного языка можно разделить на два помещения. Помимо этого, при необходимости он «переедет» в блок «Группы центра информации» рядом с библиотекой с читательскими местами и учительской.

6. Впервые в начальной школе в школьном отделении откроется актовый зал на 250 мест с трансформирующейся трибуной-эстрадой 12 на 12 метров. Ее разместят смежно через мобильную перегородку со спортивным залом. Эта перегородка позволяет присоединять трибуну-эстраду к актовому залу или к спортзалу. На трибуне-эстраде поставят автоматизированную телескопическую многоуровневую трибуну с креслами. Она раскладывается с помощью электропривода от задней стены эстрады. Во время спортивных соревнований на трибуне могут разместить зрителей.

Фото: www.mos.ru

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ С ИНЖЕНЕРНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

Школа на 1900 мест построена по индивидуальному проекту. Для детей всех возрастов до мелочей продумана комфортная и безопасная образовательная среда. В учебных кабинетах поставили современное интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки. Благодаря этому можно трансформировать пространство и проводить разные занятия. Например, впервые в начальной школе при необходимости можно объединять учебный кабинет и игровую, расположенную смежно через мобильную «стенку». Такими же сделали и все кабинеты иностранного языка, универсальные классы.

Ученики из начальной и старшей школы друг с другом на пороге здания не сталкиваются, поскольку им выделили свои входы с местами ожидания родителей, пунктами охраны и гардеробами. Занятия тоже проводят в отдельных блоках, например, научные уроки - в зоне естественных наук, впервые созданной в основной и старшей школе. Сюда входят 12 специализированных кабинетов с единой планировкой по двум профилям. Для тех, кто занимается по научно-техническому направлению, обустроили два кабинета физики (научно-техническая лаборатория) с практикумом по 100 «квадратов» каждый с общей лаборантской, кабинет физики (теории) с лаборантской, два кабинета информатики и вычислительной техники по 100 «квадратов» каждый (инженерная лаборатория) с возможностью объединения в единое пространство площадью 200 квадратных метров. А естественно-научного профиля сделали то же самое, только с кабинетами биологии и химии.

Лекции проводят сразу в нескольких больших аудиториях, конференц-залах и научных театрах, устроенных по принципу амфитеатра. Тренировки и уроки физкультуры могут устроить в едином гигантском пространстве. С помощью двух жестких трансформируемых перегородок высотой 8,9 метра три смежно расположенных спортзала высотой в 10,3 метра объединяются в единый зал 24 метра на 42 метра.

Актовые залы начальной, основной и старшей школы оснастили автоматическими телескопическими трибунами с театральными креслами, размещенными на разных уровнях. Трибуны могут складываться автоматически с помощью электропривода, чтобы освободить залы под разные мероприятия. В зале основной и старшей школы поставили эстраду площадью 150 квадратных метров. На такой просторной площадке удобно проводить концерты и театральные спектакли.

В школе создали единое пространство и для библиотеки с читательскими местами, медиатекой, учительским сектором, методическим кабинетом и кабинетом технического творчества.

Фото: www.mos.ru

ТТХ комплекса

В учебном корпусе:

- 250 мест (10 кабинетов для первых классов);

- дошкольное отделение на 300 мест. В нем - 8 групп на 200 мест для детей с 3 до 6 лет; также 2 группы предшкольной подготовки на 100 мест для детей с 6 до 7 лет.

В школе:

- 1900 учебных мест (76 классов со 2-го по 11-й классы).

КСТАТИ

В этом году в столице достроят четыре учебных заведения на 1725 мест:

- здание гимназии № 1518 (школа № 271) на 550 мест (район Останкинский, ул. Цандера, д. 3);

- учебный корпус на 400 мест на территории школы № 64 (район Кунцево, ул. Партизанская, вл. 30, корп. 2);

- учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест (район Левобережный, ул. Смольная, д. 61а вл. 8А/1);

- детский сад на 225 мест (район Некрасовка, кв. 14).

В 2022 году Департамент строительства Москвы готовится сдать еще 19 новых образовательных учреждений. В 2022 - 2024 г. г. - 64 здания.

СДЕЛАНО В МОСКВЕ

С начала 2021-го для школьников города по госпрограмме «Столичное образование» Департаментом строительства введено в эксплуатацию 7 зданий на 4150 учебных мест (по данным на 23.11.2021 г.). Среди них:

- блок начальных классов (БНК) на 300 мест (мкр. Щербинка, мкр. 3, ул. Брусилова, д. 29, корп. 1);

- школа на 1900 мест (район Левобережный, мкр. 1 Б, корп. 24);

- школа на 550 мест (ул. 8-го Марта, вл. 4);

- учебный корпус на 300 мест для школы № 2007 (ул. Горчакова, д. 9, корп. 1);

- учебный корпус на 350 мест (ул. Петрозаводская, вл. 19А);

- БНК на 350 мест (ул. Окская, д. 16, корп. 3);

- учебный корпус на 400 мест (ул. Оршанская, вл. 10, корп. 1, корп. 2).