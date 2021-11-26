В пандемию киберпреступники уже не те: Из грозных хакеров они превратились в мелких аферистов

Как бы громко это ни звучало, но коронавирус изменил все. Науку, медицину, наш язык, привычки и, конечно, бизнес. Все уходит в онлайн: новые компании сразу открываются с учетом дистанционной модели работы, а появившиеся до пандемии наладили логистику и онлайн-коммуникацию с покупателями. Оборот виртуальной торговли за 2020-й вырос на 60%.

Так лучше всем: предприниматели теряют меньше выручки, если руководство города вынуждено объявить ужесточение антиковидных мер, потребители выбирают безопасный шопинг без рисков заразить и заразиться.

К реалиям новой жизни, увы, приспособились и мошенники. Дистанционная торговля - не только преимущество для честного бизнеса и покупателей, но и лазейка для аферистов. Виртуальный ретейл и маркетплейсы дальше будут только наращивать оборот. Вслед за объемами будут расти риски киберпреступлений. За прошлый год таких уголовных дел по стране стало больше на 51%.

Создать фейковую страницу реального магазина, продать несуществующую вещь или увести данные банковских карт - рядовой список виртуальных преступлений. И страдают от них не только потребители, но и предприниматели. Загвоздка в том, что злоумышленников сложно вычислить. Не оставить следов в интернете проще, чем на земле.

Чтобы бороться с проблемой, надо пресекать ее профилактикой. Столичный Главк МВД уже выдал разнарядку сотрудникам вести разъяснительную работу. Тот же участковый при очередном обходе территории напоминает жителям о бдительности в браузерах и смартфонах. Включились общественные пункты охраны порядка во всех округах Москвы. Дружинники раздают буклеты с напоминаниями о возможных мошенничествах в сети. А людям пожилого возраста лишний раз проговаривают, как не стать жертвой аферистов.