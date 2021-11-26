90 лет катаемся: в Москве открылся зеркальный каток в Парке Горького

Зимнему катку в Парке Горького исполнилось 90 лет. Фото: Алиса ТИТКО

Легендарному катку в Парке Горького – 90 лет. Он стал зеркальным. Несколько зим подряд в середине прошлого века каток в ЦПКиО назывался "Зеркальный".

- Москвичи и гости города смогут увидеть в новой концепции много отсылок к ретро-стилистике – ярче всего она представлена в оформлении павильонов. Будет немало сюрпризов: фирменные плейлисты, квесты на льду и теплая зона "Очаг", где можно погреться у живого костра, - рассказывает Павел Трехлеб, директор Парка Горького.

В Москве открылся зеркальный каток в Парке Горького. Фото: Алиса ТИТКО

Немного ретро

Официальное открытие назначили на вечер 26 ноября. Пока одни гоняются за скидками в "черную пятницу", другие надели коньки и вышли оценить новый каток в Парке Горького.

На катке пять павильонов с изображениями ретро парковых афиш и Главного входа – самого узнаваемого символа парка.

- На каток Парка Горького в 30–40 годы ежедневно приходили кататься по 15 – 20 тысяч человек. Здесь научился кататься на коньках знаменитый хоккеист Владислав Третьяк, - рассказали в Парке Горького.

На катке можно увидеть праздничные 90 световых инсталляций, включая звездное небо, которое делает катания ярче на площади более 16 000 квадратных метров.

Лед и, правда, зеркальный. Специалисты говорят, что такая поверхность продержится вплоть до 8 марта, выдержав все капризы погоды.

Официальное открытие катка назначили на вечер 26 ноября. Фото: Алиса ТИТКО

Перекусить, не снимая коньков

Прямо на катке есть возможность подкрепиться, не снимая коньки. Работает Центральный фудкорт, пиццерия, итальянское кафе - в общей сложности 15 киосков. Также гости смогут погреть руки возле зоны "Очаг" с настоящим костром, отдохнуть на скамейках с подогревом, посетить фотозоны с рождественской атмосферой.

В новом сезоне также будет работать детский каток и хоккейная площадка.

Пройти квест

В этом зимнем сезоне на катке запустили Quiz-квест с погонями, играми и запутанной детективной историей. Сюжет прост: Дед Мороз забыл ключ от сундука с подарками и секретное слово, участникам предстоит пронестись через световой туннель, разгадать загадки и спасти праздник.

Где: Крымский Вал, 9. Станция метро "Октябрьская".

Когда: до 8 марта 2022 года.

Сеансы: 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00, 17.00 – 20.00, 21.00 – 23.00. Понедельник выходной.

Стоимость: от 300 рублей (за билеты на утренние сеансы в будние дни) до 650 рублей (вечернее время в выходные). Важно: кассы работать не будут, билеты можно купить только онлайн на сайте Парка Горького.