Московский бизнесмен, за которым охотился киллер с кухонным ножом, исчез из своей квартиры

Следствие проверяет, с кем у пожилого мужчины были конфликты. Фото: соцсети

В Москве продолжается расследование по делу «киллера с кухонным ножом». Напомним, вооруженного холодным оружием мужчину задержали 24 ноября у многоэтажки в столичном районе Тушино. Молодой человек в черной одежде и медицинской маске, который несколько часов нервно нарезал круги вокруг дома, вызвал подозрение у жильцов, которые и вызвали полицию.

На допросе в полиции 26-летний Артур Панин признался, что приехал в Москву, чтобы убить человека. По его словам, дело было так. В сентябре незнакомый мужчина предложил ему в соцсетях «работу». Он готов был заплатить 500 тысяч за убийство некоего 60-летнего москвича. Панин согласился, хотя заказчик в качестве предоплаты перевел ему всего 5 тысяч рублей. Несколько недель назад петербуржец приезжал в Москву в первый раз. Незнакомец сообщил ему адрес и приблизительное время, когда жертву можно встретить у подъезда. Однако тогда Панин на убийство не решился. Поэтому в ноябре вернулся в столицу снова.

Жертвой киллера должен был стать предприниматель Сергей Загребельный. По информации из открытых источников известно, что в середине 2000-х у него было несколько компания по организации питания для школ и предприятий, затем у него было собственное крестьянско-фермерское хозяйство (она также уже ликвидировано). В настоящий момент Загребельный является индивидуальным предпринимателем и сдает в аренду недвижимость.

По информации KP.RU, после задержания неудавшегося киллера Сергей Загребельный бесследно пропал из своей квартиры.

- Мужчина временно переехал в другое место, - пояснил источник kp.ru в правоохранительных органах. - Следствие не исключает, что после ареста Артура Панина заказчик может предпринять еще одну попытку устранить Загребельного. Поэтому мужчине было рекомендовано поменять место жительство.

После задержания неудавшегося киллера Сергей Загребельный бесследно пропал из своей квартиры. Фото: соцсети

Как рассказал Панин, заказчик общался с ним только через интернет и скрывал свое настоящее имя. Установить личность неизвестного сейчас пытаются сотрудники управления «К» МВД (это подразделение занимается расследованием преступлений с использованием информационных технологий).

Параллельно следователи пытаются выяснить возможные мотивы заказчика. По словам жильцов дома, где живет Загребельный, в последние годы у него был затяжной конфликт с одним из соседей. Якобы предприниматель очень хотел выкупить его квартиру, чтобы расширить жилплощадь, тот сначала был не против, но в итоге отказался от сделки. Затем мужчины несколько раз писали друг на друга заявления в полицию, а однажды даже подрались на лестничной клетке. Правда, крайне сомнительно, что пожилого мужчину могли заказать из-за бытовой ссоры. Тем не менее следствие проверяет все возможные версии.