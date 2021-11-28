Скверы и спортплощадки вместо самостроя

На улице Ратная в жилом дворе находилось здание «Пивмага». Теперь на освобожденной территории - открытое парковочное пространство. Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений г. Москвы

По всей столице Госинспекция по недвижимости уже не первый год убирает незаконные постройки, многие из которых представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Освобожденные земли город приводит в порядок и благоустраивает, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2019 года в Москве по решению Госинспекции по недвижимости демонтировано 5670 объектов общей площадью свыше 2,6 миллионов квадратных метров, - сообщил заммэра. - Из них 3229 объектов – силами Госинспекции по недвижимости и 2441 – добровольно, пользователями объектов на основании требования контрольного ведомства. Один из крупных примеров – заброшенный бетонированный котлован с элементами цокольного этажа и колоннами площадью 13670 квадратных метров на Судостроительной улице. Суд подтвердил незаконность размещения такой конструкции. В результате опасный долгострой на юге Москвы демонтирован».

По его словам, освобожденные от стихийных построек участки благоустраиваются. Для горожан создаются зеленые зоны отдыха, небольшие скверы, детские игровые и спортивные площадки.

«За два года на месте самостроев появилось порядка 380 благоустроенных общественных пространств, - отметил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Например, на Ставропольской улице, дом 38/2, где ранее находился незаконный торгово-развлекательный центр, обустроен сквер площадью свыше 2,9 тысячи квадратных метров. В Коптево на месте демонтированного самостроя открыли детский городок, сквер для отдыха и фестивальную площадку. В Северном Бутово на улице Ратная, владение 16, корпус 2, строение 1 на месте незаконного двухэтажного пивного магазина появилось свободное парковочное пространство для жителей соседних домов».

Как отметил глава Госинспекции по недвижимости, более 75% нарушений в городе выявляется автоматизировано при помощи современных инструментов дистанционного контроля - квадрокоптеров, видеонаблюдения.