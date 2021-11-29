Зима начинается с уникальной выставки голландских художников

Шедевры голландской живописи можно увидеть в музее до 10 апреля 2022 г. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

«Электричкой из Москвы…» - как поется в одной старой песне. Едем в Серпухов. Полтора часа от Курского вокзала, затем еще десять минут (и сто двадцать рублей) на такси до нужной точки.

Старинный русский город Серпухов в последние годы постепенно становится одним из самых популярных туристических городов Подмосковья. Сюда едут, чтобы полюбоваться красотой православных церквей и соборов (один только Высоцкий монастырь чего стоит!), побывать на валах исчезнувшего кремля (белокаменная крепость дожила до 1930-х, но была безжалостно разобрана на кирпичи), заценить местные пейзажи со смотровой площадки над Окой-рекой. Но в любом из этих маршрутов особое место непременно занимает Серпуховский историко-художественный музей, который еще называют Малой Третьяковкой. А нам сегодня как раз туда. Здесь 26 ноября открылась уникальная выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Попадаешь сюда - и все, пропал (проверено!), потому что каждая из 80 картин - большое окно в другой мир, разглядывая который, просто залипаешь… Но обо всем по порядку.

Сезон открыт!

Во-первых, об уникальности выставки. 80 картин, которые здесь представлены, собраны из 11 российских музеев (от Москвы до Казани, от Нижнего Новгорода до Краснодара) и четырех частных коллекций.

- Эта уникальная выставка картин Золотого века голландской живописи открывает наш ставший уже традиционным проект «Зима в Подмосковье», - рассказала на открытии вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. - Именно в XVII веке в Голландии рождается жанр натюрморта. На одной из таких картин мы видим гусеницу, а вверху над цветами летит бабочка. Это говорит о том, что всему свое время, и любой этап в жизни нужно проходить с принятием, с радостью и достоинством. И тогда вот такая гусеница обязательно когда-нибудь вспорхнет бабочкой.

- Выставка - четвертый межмузейный проект Серпуховского музея. И первый, которому была оказана поддержка со стороны посольства Королевства Нидерландов в Москве, - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова. - Уверена, что мы и дальше продолжим наше творческое сотрудничество. Каждая новая выставка - всегда новые смыслы и новое прочтение известных художников, научные открытия для самих музеев и, конечно, - новые зрители, чему мы очень рады.

Благодаря помощи посольства Королевства Нидерландов посетителей музея в ближайшие полгода ждет полное погружение в голландскую культуру. Помимо живописи, это будут и концерты, и лекции, и «гастрономические» встречи с дегустациями.

- Представьте себе, что должен чувствовать посол Нидерландов, открывая выставку в другой стране, на которой висит восемьдесят картин голландских художников! - улыбается посол Королевства Нидерландов в России Хиллес Бесхоор Плух. - Мы очень рады, что их ценят и любят в России. Красота объединяет наши народы.

САМЫЙ УЮТНЫЙ МУЗЕЙ МИРА

Те, кто хоть раз бывал в Серпуховском музее, не дадут соврать - это особое место, душевное. (Один мой товарищ называет его самым уютным музеем мира.) И объяснить это довольно просто. Музей расположен в бывшей городской усадьбе серпуховской фабрикантши Анны Мараевой, поэтому шедевры лучших художников висят в бывших жилых комнатах. Например, в небольшом зале, где выставлена картина Васнецова «Витязь на распутье» (подлинник, естественно), раньше был рабочий кабинет Мараевой.

- Наш музей в 2018 году отметил свое столетие, - напомнила директор СИХМ Жанна Алейникова. - История музея начиналась именно с коллекции, которая до революции была в этом доме, - коллекции Анны Васильевны Мараевой.

Вообще-то Анна Мараева, которая была из старообрядцев, собирала старинные иконы и книги. Но в 1890-х приобрела по случаю коллекцию живописи одного московского дворянина. Картины западноевропейских и русских художников XVI - XVIII веков хозяйка сослала в дальнее имение. Оттуда их после революции в новый музей и свезли.

Около музея стоит памятник Анне Мараевой - основательнице коллекции живописи. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ

Картины голландских мастеров собраны в девяти тематических залах по жанрам - морская тематика, портреты, натюрморты и так далее. Среди авторов - великий пейзажист Якоб ван Рейсдал, «папа» цветочного натюрморта Бальтазар ван дер Аст, несколько учеников Рембрандта.

Для начала, конечно, нужно кое-что об этом самом Золотом веке голландской живописи напомнить.

- Представители жанра не просто рисовали «красивые картинки», но и вкладывали в них глубокий смысл. Так что, например, разноцветные бутоны на полотнах, гроздья винограда, птицы и вообще все-все-все имеют значение. Чтобы понимать эти символы, можно взять в музее экскурсию. Но если вам больше по нраву единоличное путешествие по залам - просто наводите камеру своего мобильника на QR-код, который висит у каждой картины, и получаете о ней исчерпывающую информацию.

- Нидерланды в том самом XVII веке стали первой в мире страной победившей буржуазной революции. И относительно всей остальной Европы средние доходы населения там были значительно выше. Поэтому картины в свои дома заказывала не только знать, но и «малый бизнес» - кузнецы, пекари, сапожники и проч. Бюргеры охотно покупали небольшие по размеру полотна с бытовыми сюжетами. Теперь эти картины известны нам как «малые голландцы» (им на выставке отведен один из залов).

- Среди настоящих жемчужин выставки в Серпухове можно выделить картину в очень редком жанре - на ней изображена работа китобоев. (Написана она, кстати, на «промаринованной» морем корабельной доске и даже спустя четыре века находится в потрясающем состоянии.)

Впрочем, чего я вам все рассказываю. Приезжайте в Серпухов и сами все увидите!

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв - о старте проекта «Зима в Подмосковье»:

«В регионе для жителей и гостей в рамках проекта «Зима в Подмосковье» организуем великолепные выставки. Особой точкой притяжения являются легендарные усадьбы. Так, уникальна усадьба в Зарайске, куда Достоевский ездил к своей маме, те усадьбы, где написали свои великие произведения Чайковский и Чехов. Все это популярно!»

Информация о всех мероприятиях проекта - на сайте welcome.mosreg.ru.