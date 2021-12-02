В Подмосковье решают проблему обманутых дольщиков путем привлечения частных инвесторов

ЖК "Опалиха Парк"

Застарелая проблема дольщиков подмосковного ЖК «Опалиха Парк», которые ждут свои законные квадратные метры уже несколько лет, близка к разрешению. Есть инвестор, готовый взяться за достройку домов, большая часть которых существует только на планах — а это значит, что планы скоро станут реальностью.

Но дольщики «Опалихи Парк», которые впервые за долгие годы увидели «свет в конце тоннеля», опасаются, что из-за бюрократических формальностей приход инвестора и достройка снова отложится. Они пикетируют офис Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и пишут письма в различные инстанции.

Предыстория

Строительство ЖК «Опалиха Парк» началось в первой половине минувшего десятилетия. Он располагается на западной окраине подмосковного Красногорска. Застройщик — ООО «Авест» — обещал клиентам современную инфраструктуру рядом с лесом и в относительной близости от столицы. Всё это делало квартиры в ЖК «Опалиха Парк» весьма привлекательными.

ЖК должен был быть сдан к 2017 году, но даже к 2019-му был наполовину готов только один из пяти корпусов. Застройщики попали под следствие за мошенничество, а покупатели квартир пополнили ряды обманутых дольщиков. Несколько лет владельцы виртуальных квартир пребывали в подвешенном состоянии, однако к осени 2021 картина изменилась.

Инвестиции во спасение

Президент Путин поставил задачу по всей стране: до 2023 года полностью решить проблему обманутых дольщиков. В Московской области сделали немало. Права дольщиков постепенно восстанавливают, применяя различные механизмы.

Соответственно, власти регионов и муниципальных образований должны изыскать средства и исполнителей для решения поставленной задачи. Применительно к ЖК «Опалиха Парк» рассматривались две стратегии.

Один из эффективных вариантов — привлечение Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Преимущества обращения к Фонду очевидны: организация учреждена, контролируется и финансируется правительством России. Следовательно, если объект возьмет в работу Фонд, проблема будет решена. Частично готовый корпус будет достроен. А дольщикам остальных корпусов, к работе над которыми застройщик не приступал, вероятнее всего, будет выплачена компенсация: Фонд, по словам его гендиректора Константина Тимофеева, лишь в исключительных случаях будет прибегать к завершению долгостроев. «В связи с ростом цен на стройматериалы критерии экономической эффективности тоже меняются, и мы предполагаем, что в будущем основные решения будут все-таки в пользу выплат», — отметил он на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Вот только дольщикам нужна не компенсация, а квартиры. И не в чистом поле, а с инфраструктурой.

Другая сложность заключается в том, что в работе «Фонда» — сотни проблемных объектов в разных уголках страны и множество конкретно в Московской области.

Именно поэтому в письме, направленном дольщиками руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину (они рассылают множество писем в самые разные инстанции), звучит прямое возражение против привлечения Фонда:

«Несмотря на то, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, безусловно, тоже является достаточно эффективным инструментом в вопросе решения проблем обманутых дольщиков, вхождение в проект Фонда в значительно меньшей степени играет в интересах дольщиков ЖК «Опалиха Парк». Дело в том, что, как правило, Фонд слишком долго входит в проект и недостаточно оперативен.

Кроме того, мы знаем, что Фонд в случаях, аналогичных нашему, выплачивает компенсации ниже актуальной рыночной стоимости жилья, поэтому рискуем получить деньги, на которые ничего не сможем купить».

Именно поэтому есть другой вариант решения проблемы ЖК «Опалиха Парк» — приглашение инвестора, который достроит ЖК в рамках государственно-частного партнерства.

В настоящее время такой инвестор найден. Это — Группа компаний «Гранель», один из крупнейших девелоперов России. И, что немаловажно, с большим опытом работы с проблемными недостроями. Привлечение инвестора стало возможным благодаря совместной работе правительства Московской области, Министерства жилищной политики региона и администрации городского округа Красногорск.

Кроме того, нынешнее руководство застройщика ООО «Авест», назначенное вместо отстраненного, проделало много важной подготовительной работы. Так, удалось восстановить документы, утраченные прежним менеджментом. Строится водозаборный узел. Решается вопрос возведения ливневых очистных сооружений. И здесь пришлось решать дополнительную проблему: уточнять в суде природоохранный статус территории ЖК и будущей точки сброса вод. Действующее руководство ООО «Авест» подписало договор с ПАО «Красногорская теплосеть» о присоединении к городским сетям. Оформлен участок для строительства школы и детского сада. Совместно с региональным Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры разработана и утверждена транспортная схема. Словом, есть все условия для возобновления строительства.

Конечно, среди дольщиков есть и те, кто против инвестора. По большей части из-за недоверия – всё-таки люди уже были когда-то обмануты, а потому очень боятся вновь обжечься. И это нормально. Неудивительно, что среди них распространяются панические слухи о том, что привлечение инвестора имеет за собой риски, что кто-то вообще может остаться без жилья, что нужно будет доплачивать какие-то огромные суммы. Конечно, это всё не так, но явственно свидетельствует о том, что ГК «Гранель» предстоит еще немало работы по выстраиванию отношения с людьми.

«Квартира от инвестора — наше законное право!»

Но, дело в том, что в проект уже вовлечен Фонд — по ходатайству части дольщиков ЖК «Опалиха Парк».

В настоящий момент Фондом защиты прав дольщиков запущена процедура банкротства действующего застройщика. В случае «Опалиха Парк» это ООО «Авест».

Но результатом банкротства ООО «Авест» станет невозможность вхождения в проект инвестора ГК «Гранель». Поэтому часть дольщиков неоднократно выходили с одиночными пикетами к офису Фонда и к зданию Правительства России. Пикетчики добиваются, чтобы инвестору дали «зеленый свет». Также они обращались с письмами в адрес руководства Фонда и добивались личного разговора с ним. В своих выступлениях дольщики просят не препятствовать работе инвестора и остановить процедуру банкротства ООО «Авест»:

«Инвестор окажет помощь максимально оперативно и предельно эффективно, поскольку обладает для этого всеми необходимыми ресурсами и способен предложить дольщикам самые разные варианты выхода из ситуации!» — говорится в письме.

«Просим Вас не становиться на пути решения нашей проблемы и отозвать заявление о банкротстве ООО «Авест»! Мы хотим получить не компенсации, а реальную жилплощадь, за которую уже заплатили непомерно высокую цену. Получить квартиру от инвестора — это наше законное право!» — пишут участники долевого строительства.

Также они выступили с открытым видеообращением, в котором очень четко изложили свою позицию.

Если Фонд остановит процедуру банкротства ООО «Авест» то тем самым удовлетворит пожелания большего количества дольщиков ЖК «Опалиха Парк». На руку это и обладателям ДДУ по другим проблемным объектам. Ведь сэкономленные бюджетные средства Фонд сможет направить на спасение других обманутых дольщиков, для объектов которых не удается найти инвесторов.