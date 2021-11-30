Реконструкция стадиона «Москвич» в столице: Олимпийские кольца, стрелковая галерея и футбол

Все работы на стадионе «Москвич» планируется завершить во втором квартале следующего года. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Известный среди любителей спорта стадион «Москвич» на юго-востоке столицы пока закрыт для гостей. Масштабная реконструкция сооружения продолжается с мая 2019 года. Через решётки забора прохожие сейчас видят уже почти готовые новые трибуны, огромное электронное табло и рулоны свежего газона на краю футбольного поля. Рабочие наводят порядок не только снаружи, но и внутри комплекса. Перемены удивят зрителей и спортсменов.

«Легендарный стадион «Москвич» построен в 1969 году для работников завода АЗЛК и реконструкция на нем проводится впервые за его полувековую историю, - рассказал сегодня, 30 ноября, журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - По решению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина мы приступили к полному обновлению спорткомплекса. Все работы планируем завершить во втором квартале следующего года. Площадь стадиона вырастет в пять раз. Это будет уникальное место - с футбольным полем с натуральным покрытием, системами полива и подогрева».

По его словам, здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить массовые спортивные соревнования, а также городские первенства по футболу и легкой атлетике.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов: По решению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина мы приступили к полному обновлению спорткомплекса. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

1. Трибуны на 4190 мест для зрителей разделили на 5 секторов круглой формы. Каждый из них окрашен в один из цветов олимпийских колец. Над ними - навес, облицованный изнутри зеркальными кассетами. На трибунах выделены в том числе зоны для 50 зрителей категории VIP и не менее 40 инвалидов.

2. В подземном уровне здания под трибуной разместится стрелковая галерея. Желающие смогут здесь вести «огонь» из малокалиберного и пневматического оружия.

3. Для тренировок по легкой атлетике поставят открытые плоскостные сооружения. Сейчас идёт монтаж круговой и прямой беговых дорожек, зоны для прыжков в длину и с шестом. Строители полностью воссоздадут площадки легкоатлетического ядра.

4. В здании появятся также пресс-центр, зал для пресс-конференций, смешанная зона, места для работы прессы, ТВ и радиостудии, комментаторские. На втором уровне трибун обустроят фойе для зрителе