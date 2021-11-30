Где родился, там и пригодился

В Петербурге прошел V форум социальных инвестиций «Родные города». Некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с крупными российскими компаниями провела круглый стол, где обсуждалась проблема сохранения талантов в регионах и сокращения оттока людей в Москву и другие города-миллионники. Участники встречи сошлись во мнении, что только совместные действия бизнеса, органов власти и некоммерческих организаций, направленные на создание в регионах комфортной среды и инфраструктуры для образования и развития жителей могут эффективно решить вопрос с миграцией трудоспособного населения из небольших городов. Одним из недавних примеров такого сотрудничества в Ленинградской области является создание детского технопарка «Кванториум» в Кингисеппе, построенного в рамках нацпроекта «Образование». Партнерами в этом проекте стали Правительство Ленинградской области, компания «ЕвроХим» и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко.

Открытие «Кванториума» состоялось в День знаний 1 сентября, и за три месяца работы он уже стал центром притяжения юных талантов Кингисеппа. Одним из крупных мероприятий стал I Съезд юных ученых и изобретателей, в котором приняли участите несколько десятков школьников и студентов Кингисеппского района. Одним из главных событий Съезда стало прямое включение из Звездного городка и общение с Героем России, космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым, а также участие в квантоквесте «Научные открытия Кванториума», где можно было оценить широкие возможности реализации своих проектов в области IT, робототехники, инженерии и естественных наук. А для группы старшеклассников была проведена экскурсия на новое производство аммиака компании «ЕвроХим» с посещением химической лаборатории и центрального пульта управления. Такие мероприятия станут ежегодными и приглашать на них будут школьников и из других регионов.

- Огромное внимание в нашей компании направлено на перспективу, на создание условий для качественного образования молодёжи: мы активно работаем со школьниками и студентами, помогаем им строить карьерную траекторию «школа-ссуз/вуз – предприятие», - отметил руководитель управления по работе с персоналом компании «ЕвроХим-Северо-Запад» Иван Гуренков.

В Кингисеппе расположены сразу несколько предприятий компании Андрея Мельниченко: действующий завод по производству минеральных удобрений «Фосфорит» и запущенное в эксплуатацию в 2019 году новое высокотехнологичное производство аммиака «ЕвроХим-Северо-Запад». Сейчас на промышленной площадке идет строительство еще двух новых производств - аммиака и карбамида. Здесь создается промышленный кластер и, конечно же, эти предприятия заинтересованы в новых высококвалифицированных кадрах, в первую очередь, из числа местных жителей.

В рамках сотрудничества между администрацией Кингисеппского района, «ЕвроХимом» и Фондом Андрея Мельниченко на базе кингисеппской школы №1 работают «ЕвроХим-классы», а на базе местного колледжа технологии и сервиса – «ЕвроХим-группы», учащиеся которых углублённо изучают профильные предметы и получают дополнительную поддержку преподавателей лучших вузов при подготовке к олимпиадам и сдаче ЕГЭ. Не ограничиваясь развитием дополнительного и среднего профессионального образования, «ЕвроХим» привлёк в Кингисепп и Санкт-Петербургский государственный технологический институт: в сентябре было подписано соглашение, в рамках которого кингисеппские выпускники получили возможность стать студентами и учиться в престижном вузе, не уезжая из родного города. Занятия с преподавателями СПбГТИ будут проходить на базе колледжа, а все производственные практики – на предприятиях «ЕвроХима» в Кингисеппе.