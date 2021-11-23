Черная пятница в Москве: Онлайн-кинотеатр KION объявил о скидках до 90% на покупку фильмов

Кадр из фильма «Ледяной драйв»

Онлайн кинотеатр KION предлагает жителям Москвы воспользоваться скидками, приуроченными к черной пятнице. Размер скидок варьируется от 30 до 90 процентов. Предложение действует до 28 ноября.

Со скидкой можно оформить подписку на фильмы от крупных мейджеров. Это зарубежные комедии, боевики, блокбастеры, мелодрамы, триллеры, фантастика, мультфильмы, и прочее. В акции участвуют больше 150 кинолент, в том числе и новинки кинопроката.

Среди триллеров можно посмотреть новую часть «Не дыши 2». Слепой старик-злодей, который навел ужаса в первой части, в этот раз превращается в положительного героя. Он отправляется на поиски девочки, уцелевшей после пожара, которую он стал воспитывать, как свою дочь. Ребенка у него выкрали неизвестные, и ветерану предстоит в этом разобраться.

Еще один не менее захватывающий триллер - «Ледяной драйв». Действия разворачиваются в Канаде. На севере происходит обрушение алмазной шахты. На помощь людям, застрявшим под землей, приходит водитель грузовика, вес которого 33 тонны. Главному герою нужно возглавить спасательную операцию и проехать вместе с другими водителями по замерзшей поверхности озера. Другого пути нет. Хрупкий лед и снежная буря – это далеко не все испытания, которые подстерегают водителей на своем пути.

Если предпочитаете романтические мелодрамы, то можете посмотреть «После. Глава 3». Это новая часть экранизации романов Анны Тодд, которая рассказывает о приключениях двух влюбленных, и испытаниях, с которыми они сталкиваются во время отношений. Перед девушкой стоит сложный выбор – согласиться на работу, о которой она так мечтала, или переехать в Лондон с возлюбленным бунтарем.

Скидка до 90% распространяется и на другие фильмы. В числе новинок этого года: фантастический фильм «Дюна», супергеройский фильм «Черная вдова», основанный на комиксах Marvel, приключения «Круиз по джунглям», экшн-триллер «Заступник», мультфильмы «Мулан», «Лука». С полным перечнем можно ознакомиться здесь.