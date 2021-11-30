Москва заняла первое место в Европе по инновациям в борьбе с COVID-19

В Москве сделали ставку на профилактику: в первую очередь увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва заняла первое место среди городов Европы в мировом рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу. В рейтинге, составленном международным исследовательским агентством StartupBlink, российская столица занимает третью строчку в списке всех городов мира, уступая только Нью-Йорку и Сан-Франциско. При этом Москва обогнала другие города Европы и стала абсолютным лидером в Старом свете.

- Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу. Она опередила Лондон и Барселону. Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink, - сообщается на сайте мэра Москвы.

Зарубежные эксперты выделили около 50 передовых решений, которые применяются в Москве для борьбы с распространением коронавируса. Именно эти прорывные технологии в итоге и обеспечили российской столице высокие показатели в мировом рейтинге. Среди отмеченных международными экспертами инноваций - алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Благодаря этой методике московские врачи-рентгенологи проанализировали более трех миллионов исследований.

Еще одна инновационная технология - облачная платформа, объединяющая медиков, пациентов, организации здравоохранения, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Эксперты также отметили городские проекты, которые помогли москвичам адаптировать свою жизнь в условиях пандемии, например, перейти на онлайн-образование и работу на удаленке. В их число также вошли проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики.

- В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины, - сообщается на сайте мэра столицы. - Московская система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19. Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В этом году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Специалисты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры в первую очередь с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. Рейтинг составлялся на основе международной карты инновационных решений по борьбе с COVID-19. Специалисты оценили достижения около ста ведущих городов и 40 стран мира.

Карта мировых инноваций была создана в марте 2020 года. За год борьбы с пандемией ее пополнили около тысячи решений. Для составления рейтинга эксперты применяли алгоритм, учитывающий число и тип инноваций, используемых в борьбе с COVID-19. Проекты, которые учитывались составителями рейтинга, должны были отвечать трем базовым критериям: инновационность, релевантность (то есть решение должно непосредственно отвечать на вызовы пандемии) и достоверность. Кроме того, города получали дополнительные баллы за отдельные значимые инициативы. Все инновации, которые представлены в глобальной карте, проходят предварительную модерацию и оцениваются специалистами по критериям качества и достоверности информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице создано около двух тысяч инновационных компаний. Во время пандемии многие из них, особенно работающие в сфере медицины, нарастили объемы производства в полтора-два раза. По словам главы города, с первых дней пандемии инновационные компании внесли большой вклад в обеспечение столичного здравоохранения необходимыми медицинскими средствами и препаратами.

- Помимо известных лекарственных препаратов потребовались новые инновационные решения, новые препараты, и, конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу, - подчеркнул мэр Москвы.